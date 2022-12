Traficante é preso com arma, munições e mais de R$ 80 mil no ES

Por Redação - Redação 132

Equipes da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) detiveram um homem de 35 anos e apreenderam com ele uma arma de fogo, além de 27 munições, dois carregadores e mais de R$ 80 mil, na noite desse domingo (11), no bairro Comdusa, em Vitória.

Segundo a PM, era por volta das 19h quando iniciaram patrulhamento a pé pelas escadarias do bairro Santos Reis, tomando uma região conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas. Em determinado momento, a equipe se deparou com dois suspeitos armados, que fugiram correndo ao perceberem a presença policial.

Os militares perseguiram os suspeitos, mas eles conseguiram fugir. No entanto, em determinado momento da perseguição, os policiais passavam por detrás de uma residência, já na altura do bairro Comdusa, quando visualizaram através da janela, que estava aberta, um homem no interior da casa com uma arma de fogo nas mãos.

Imediatamente, o suspeito soltou o armamento no chão e se rendeu. Com ele, foram apreendidos uma pistola de calibre 9mm, 27 munições e dois carregadores, além de uma quantia de R$ 80.010,00 em dinheiro, que ele afirmou ter sido arrecadado com o tráfico de entorpecentes.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde também foi entregue todo o material apreendido.

