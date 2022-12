Título da Argentina acaba com hegemonia europeia na Copa do Mundo

Por diagramacao - diagramacao 0

A Argentina conquistou o seu tricampeonato de forma heroica, naquela que talvez tenha sido a melhor final da história dos Mundiais. E, de quebra, a seleção comandada por Lionel Messi acabou com a hegemonia europeia, que já durava quatro edições. Será que as seleções sul-americanas voltarão a equilibrar as forças com as do Velho Continente? Se você gosta de fazer previsões esportivas, aproveite o betclic codigo promocional e dê os seus palpites.

Para conquistar o tricampeonato, a Argentina teve de medir forças com a França. A grande decisão colocou frente a frente as duas melhores equipes da competição. A Albiceleste não vencia um Mundial desde 1986, enquanto os franceses haviam vencido a última edição, em 2018. A favor da seleção de Didier Deschamps também pesava o fato de que desde 2006 apenas seleções europeias vinham vencendo a Copa do Mundo.

O último título de uma equipe sul-americana havia sido o penta do Brasil, em 2002. Desde então o que se viu foi um domínio europeu, que venceu as quatro edições seguintes, com Itália (2006), Espanha (2010), Alemanha (2014) e França (2018). O próprio Mbappé chegou a declarar, antes da Copa, que o futebol europeu estava mais avançado do que o sul-americano, uma vez que eles sempre jogam “partidas de alto nível”.

De todo modo, nunca se pode desconsiderar a força de um Brasil ou de uma Argentina. É verdade que o futebol brasileiro atravessa uma fase muito ruim, mas os argentinos já haviam sido vice-campeões em 2014 e, afinal de contas, tinham no time ninguém menos do que Lionel Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos.

E Messi foi o grande comandante argentino durante a Copa do Catar. Na final, contra a França, o craque apareceu novamente e marcou dois dos três gols argentinos. Mas do outro lado estava Mbappé, que apesar de dar declarações ousadas, corresponde dentro de campo. O atacante do Paris Saint-Germain fez simplesmente os três gols da equipe francesa, levando o jogo para os pênaltis.

Mas, aí, novamente a Argentina se sobressaiu. A seleção que já havia batido os holandeses nospênaltis repetiu a dose contra os franceses. Com isso, a Albiceleste garantiu seu terceiro título mundial e tirou a América do Sul de uma fila que já durava 20 anos. E Messi, enfim, coroou sua brilhante carreira, repetindo Maradona e levando a taça para Buenos Aires. Um dos melhores jogos de todos os tempos marcou a despedida da Copa do Mundo de um dos melhores jogadores de todos os tempos.

