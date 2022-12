Tite confirma saída da Seleção Brasileira após eliminação da Copa

Por Redação - Redação 38

Advertisement

Advertisement

A derrota do Brasil nos pênaltis para a Croácia nesta sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo, pôs fim do sonho do hexacampeonato mundial e também foi o ponto final do trabalho de Tite à frente da Seleção Brasileira.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O técnico, que já havia anunciado antes mesmo do Mundial que não permaneceria no cargo nem em caso de título, confirmou que deixará o posto ao fim do seu contrato, que termina neste mês.

“Derrota dolorida, mas em paz comigo mesmo. Fim de ciclo”, afirmou o técnico durante a entrevista coletiva concedida após o jogo.

“Não sou um cara de duas palavras. Quem me conhece, sabe. Agora sim foi um processo inteiro. Antes foi um processo de recuperação. Agora teve uma sequência inteira. O desempenho vocês façam os comentários de vocês. Está aí à mostra”, disse.

Continua depois da publicidade

Tite é técnico da Seleção desde 20 de junho de 2016, quando foi anunciado pelo então presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Ele, que estava no Corinthians, assumiu o lugar que era de Dunga, demitido após eliminação para o Peru, na Copa América.

Em pouco mais de seis anos, o treinador dirigiu o Brasil em 81 jogos. Foram 60 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas, com um aproveitamento de 80%.

Com Tite, a Seleção fez campanhas históricas nas eliminatórias da Copa do Mundo, tanto em 2016/17 quanto na última, entre 2019 e 2022, e venceu um título, o da Copa América em 2019. Também foi vice do mesmo torneio em 2021.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Nas Copas, campanhas semelhantes, com duas eliminações nas quartas de final. A primeira para a Bélgica, com derrota por 2 a 1 na Rússia, e a segunda agora, para a Croácia, nos pênaltis.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.