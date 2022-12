Suspeito de envolvimento na morte de adolescente é preso em Alegre

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1

Um homem de 26 anos, suspeito de envolvimento no assassinato de Lucas Adão da Silva, 17, foi preso pela Polícia Militar no bairro Campo Aviação, em Alegre, na tarde deste domingo (18). O crime ocorreu no dia 25 de novembro, no bairro Vila do Sul, no mesmo município.

O suspeito estava em uma residência usada na movimentação do tráfico de drogas da região. Um cerco foi realizado em torno da casa e o jovem preso em cumprimento ao mandado de prisão que havia contra ele. O investigado não resistiu à ação policial.

Depois de realizar a prisão, os policiais encaminharam o criminoso para a Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e, depois, levado para o Centro de Detenção Provisória da região.

O crime

Lucas estava em frente a uma casa na rua Emílio Marinho, no bairro Vila do Sul, quando dois homens em uma moto passaram e atiraram diversas vezes contra ele. O crime ocorreu à luz do dia, por volta de 13h. Lucas não resistiu aos ferimentos. O crime, segundo a Polícia Civil, tem ligação com a disputa por pontos de tráfico de drogas no município.

