Sol? Chuva? Veja como fica o tempo no ES no fim de semana do Natal

Natal é tempo de ficar com a família e curtir os amigos. E, depois de tanta chuva em todo Espírito Santo, até mesmo o clima promete colaborar – ao menos, um pouco! – para que viagens e encontros aconteçam. Os temporais das últimas semanas devem dar uma trégua. No entanto, tanto a véspera quanto o dia do Natal devem ser de tempo instável em todas as regiões capixabas, com chuvas ocasionais ao logo dos dias. Além disso, mesmo com a chegada do verão, as temperaturas não ficam tão altas. Para dar uma ideia, na Região Serrana, os termômetros podem chegar aos 14 graus durante as madrugadas.

Confira como fica o tempo no Natal:

Sábado, 24 de dezembro

Na Região Sul, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 20 °C.

Na Grande Vitória, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.

Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.

Domingo, 25 de dezembro

Na Grande Vitória, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, céu encoberto e chuva ao longo do dia.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

