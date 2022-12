Simec Cariacica está com vagas abertas; veja como se candidatar

Por Redação - Redação 0

A Simec Cariacica está com vagas abertas para diferentes funções. Há oportunidades para o quadro próprio, para estágio e também para ingressar na unidade como profissional temporário. São, ao todo, 11 vagas para os cargos de Supervisor de Produção, Mecânico de Manutenção de Equipamentos, Mecânico Ajustador e Operador de Piso. As vagas de estágio são para Técnico em Mecânica e Técnico em Elétrica, Automação ou Eletrotécnica. Já as oportunidades temporárias são para Operador de Refratário e Soldador/Caldeireiro.

A empresa pertence ao Grupo Simec, uma das mais importantes indústrias siderúrgicas de aços especiais das Américas. Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo na plataforma Gupy (gruposimec.gupy.io) ou enviar e-mail para [email protected], de acordo com a indicação de cada vaga. No campo “Assunto”, é importante informar o nome da função pretendida.

Os benefícios para os empregados incluem plano de saúde e plano odontológico, transporte fretado, vale-transporte, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, alimentação na empresa, vale-alimentação, previdência privada, bônus de retorno de férias, convênios com instituições de ensino, Gympass, entre outros. Já os estagiários têm direito à alimentação no local, transporte fretado, vale-transporte, seguro de vida e bolsa no valor de R$ 700,00 (técnico).

O salário e os benefícios do profissional temporário são oferecidos pela prestadora de serviços Mais Multiserviços.

As vagas:

Quadro próprio

Supervisor de produção (Laminação) – 1 (uma) vaga

Requisitos: Graduação em Engenharia Mecânica, Metalurgia ou Produção; Vivência anterior em processos de siderurgia, bem como experiência com gestão de pessoas e processos. Conhecimento prático de calibração de produtos laminados será visto como diferencial.

Cadastro de currículos via plataforma Gupy gruposimec.gupy.io

Mecânico de Manutenção de Equipamentos – 1 (uma) vaga

Requisitos: Curso Técnico em Mecânica de Manutenção; Montagem de rolamentos; Hidráulica e Pneumática; Pacote Office Básico; Conhecimento prático de desenho técnico. Desejáveis: Habilidade com torno e fresa; Treinamento em NR-11, NR-33 e NR-35.

Cadastro de currículos via plataforma Gupy gruposimec.gupy.io

Mecânico Ajustador – 1 (uma) vaga

Requisitos: Ensino Médio completo; Conhecimento prático de mecânica. Desejáveis: Treinamento em NR-11, NR-33 e NR-35, e curso técnico em Mecânica.

Cadastro de currículos via plataforma Gupy gruposimec.gupy.io

Operador de Piso – Laminação – 1 (uma) vaga

Requisitos: Ensino Médio completo e vivência anterior em processos industriais. Desejáveis: Treinamento em NR-11, NR-33 e NR-35, e curso técnico em Mecânica.

Cadastro de currículos via plataforma Gupy gruposimec.gupy.io

Vagas temporárias

Operador de Refratário – 1 (uma) vaga

Requisitos: Ensino Médio completo.

Desejáveis: Conhecimento em processo de refratário ou vivência como pedreiro ou auxiliar de pedreiro.

Cadastro de currículos via plataforma Gupy gruposimec.gupy.io

Soldador/Caldeireiro – 2 (duas) vagas

Requisitos: Ensino Médio completo.

Desejáveis: Certificado de curso de Solda. Vivência anterior em ambiente industrial.

Cadastro de currículos via plataforma Gupy gruposimec.gupy.io

Estágio

Técnico em Mecânica – 3 (três) vagas

Requisitos: Cursando Técnico em Mecânica a partir do 2° período; Disponibilidade para estagiar das 8h às 15h ou das 10h às 17h.

Desejáveis: Conhecimento em Leitura e Interpretação de Desenho Técnico; Conhecimento de processo de solda.

Cadastro de currículos via plataforma Gupy gruposimec.gupy.io

Técnico em Elétrica ou Automação ou Eletrotécnica – 1 (uma) vaga

Requisitos: Cursando Técnico em Mecânica a partir do 2° período; Disponibilidade para estagiar das 8h às 15h ou das 10h às 17h.

Desejáveis: Ter vivenciado matérias de comandos elétricos, interpretação de desenhos eletroeletrônico e componentes eletroeletrônico.

Cadastro de currículos via plataforma Gupy gruposimec.gupy.io

