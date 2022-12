Semana começa com novo alerta de chuva forte no ES

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

O Capixaba deve enfrentar mais uma semana de muita chuva. De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, nesta segunda-feira (19) o tempo segue nublado, com chuva a qualquer momento do dia, no litoral do Estado. Nas demais áreas, chove fraco em alguns momentos do dia.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta às 09h30 deste domingo (18) para chuvas intensas no Espírito Santo. O aviso meteorológico é válido até a manhã desta segunda-feira (19).

Segundo o Inmet, estão previstas chuvas de até 60mm/h e rajadas de vento de até 60 km/h na região Sul do Espírito Santo. Nas demais áreas do Estado, as chuvas devem ser mais intensas. No Norte, por exemplo, as chuvas podem chegar a 100mm/h e os ventos podem alcançar até 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Moradores de áreas já condenadas pela Defesa Civil devem manter a atenção. Em caso de emergência, ligue 156 ou 193.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.