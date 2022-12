'Saidinha de Natal' coloca mais de 2.000 detentos nas ruas do ES

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

Segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) 2.128 presos do regime semiaberto receberam o benefício da “saidinha” para visitarem os familiares no Natal no Espírito Santo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Diante do grande quantitativo de detentos, eles serão liberados em forma de escala. Parte dos presos das unidades do interior do Estado já obtiveram o benefício deste mês. Na Grande Vitória, começou a valer nesta quarta-feira (21). O prazo para retornar ao presídio é de sete dias.

No Brasil, as “saidinhas” contam com regras que envolvem desde bom comportamento, sistema em que o preso está cumprindo pena, além de cumprimento de tempo parcial desta pena. Sendo assim, têm direito à saída temporária os presos que estejam em regime semiaberto, desde que tenham cumprido um sexto da pena total.

Entretanto, a regra só se aplica ao réu primário. Ou seja, as pessoas que tiverem cometido o primeiro crime. Para os reincidentes, o tempo estipulado passa para a obrigatoriedade de cumprimento de um quarto da pena.

Continua depois da publicidade

No ano passado, dos 2. 583 internos beneficiados com a saída temporária de Natal, 96 não retornaram às unidades prisionais na data determinada. Os detentos que não retornarem, são considerados foragidos da Justiça.

A Sejus esclarece que o benefício, previsto na Lei de Execução Penal, é concedido pelo Poder Judiciário.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.