Saiba quanto de imposto o brasileiro paga nos ingredientes das ceias

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

Nesta época do ano, muitas famílias já planejam e começam as compras para as ceias de Natal e Ano Novo. Assim como na compra dos presentes, é essencial, na ida ao supermercado, fazer uma pesquisa para encontrar o melhor preço.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Tão importante quanto procurar promoções é saber quanto de imposto o brasileiro paga em cada item da ceia, pois esse percentual também pode deixar o jantar mais salgado.

De acordo com levantamento do advogado tributarista Samir Nemer, as bebidas alcoólicas são os itens das ceias com mais impostos. Para os amantes de vinho importado, por exemplo, o valor investido deve ficar mais alto, porque 69,73% do preço final do produto é revertido em tributos.

A vodca e o uísque chegam a ter 67,03% do seu valor só de impostos. Já o espumante e o vinho nacional têm, respectivamente, 59,49% e 54,73% de tributos. Já a cerveja, paixão de muitos brasileiros, tem um percentual menor: 42,69%.

Continua depois da publicidade

Quanto aos alimentos, os índices são mais baixos, de modo geral, já que são produtos essenciais para o consumo, como explicou Nemer. “As frutas, por exemplo, contam com apenas 11,78% do seu valor final de tributos. Os pães, muito usados nas rabanadas nesta época do ano, contam com 16,86% de impostos. Já os queridinhos das ceias peru, chester e pernil têm 29,32% do seu valor só de tributos. O frango comum conta com percentual de 26,80%”, relatou Nemer, sócio do escritório FurtadoNemer Advogados.

Para quem prefere bacalhau importado na ceia, é preciso gastar mais, pois há nele 43,78% de seu preço só de impostos. “Por ser um produto de fora do país, incide também o imposto sobre importação”, explicou.

O advogado esclareceu sobre a forma como a tributação é aplicada no Brasil. “A tributação é muito focada sobre o consumo e não sobre a renda, como ocorre em diversos outros países. Com isso, proporcionalmente, quem ganha uma renda menor, paga mais impostos. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, o valor dos tributos vai pesar ainda mais para ela. Além disso, temos o princípio da essencialidade. Quanto mais essencial for o produto, menor a carga tributária. Quanto mais supérfluo, maior a carga”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Nemer reforçou a importância de saber sobre o valor pago de impostos. “Poucos consumidores param para pensar na hora da compra sobre a carga tributária embutida nos produtos. É importante conhecer esses valores para fazer a escolha do presente e também para cobrar dos nossos governantes o uso desses impostos”.

Ranking dos principais itens da ceia e seus tributos:

1 Vinho importado: 69,73%

2 Vodca e o uísque: 67,03%

3 Espumante: 59,49%

4 Vinho nacional: 54,73%

5 Refrigerante em garrafa: 44,55%

6 Bacalhau importado: 43,78%

7 Cerveja: 42,69%

8 Chocolate: 39,61%

9 Sorvete: 38,97%

10 Colomba pascal de chocolate: 38,68%

11 Fondue de chocolate: 38,51%

12 Nozes: 36,45%

13 Panetone: 34,63%

14 Peixes: 34,48%

15 Peru, chester e pernil: 29,32%

16 Frango: 26,80%

17 Lentilha: 26,20%

18 Arroz: 17,24%

19 Pão: 16,86%

20 Frutas: 11,78%

Fonte: Site Impostômetro.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.