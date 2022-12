Saiba como solicitar manutenção na iluminação pública em Cachoeiro

Por Redação - Redação 9

Em Cachoeiro, moradores podem solicitar, por telefone, serviços relacionados à manutenção da iluminação pública. O número é o 0800 270 0010, e os atendimentos ocorrem de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e de 12h às 17h, e às sextas-feiras, de 7h às 11h e de 12h às 16h.

Lâmpadas que não acendem ou não apagam e queda de braço de luz, são, por exemplo, problemas que podem ser sanados por meio do canal, que é operado pela empresa responsável pelos serviços de iluminação pública no município, contratada via processo licitatório.

Em média, o prazo para a solução das demandas é de 48 horas úteis, o que pode variar de acordo com a especificidade de cada intervenção. O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat).

Além dos trabalhos rotineiros de manutenção, a iluminação pública do município vem passando por modernização. Desde o final de 2021, 2.363 luminárias foram substituídas por lâmpadas de LED, mais eficientes, duráveis e econômicas do que as lâmpadas tradicionais.

“Assim que constatar um problema relacionado à iluminação pública de sua região, o cidadão pode entrar em contato com a empresa responsável, que procederá com a manutenção necessária”, enfatiza o secretário municipal de Manutenção e Serviços, Vander Maciel.

Solicitação de serviços de iluminação pública

Telefone: 0800 270 0010

Atendimento: de segunda a quinta-feira, 7h às 17h, e sextas-feiras, de 7h às 16h (sempre com intervalo de 11h às 12h)

