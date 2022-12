Rio sobe e provoca enchentes nas zonas urbana e rural de Ibitirama

As águas já baixaram, mas deixaram prejuízos, principalmente, na zona rural do município onde houve prejuízos na agricultura

O rio Braço Norte Direito subiu mais de 7 metros do nível normal e provocou enchentes na zona urbana e rural do município de Ibitirama, na região do Caparaó, nesta quarta-feira (21). A água já retrocedeu, conforme informações, mas deixou prejuízos, principalmente, na zona rural, onde houve prejuízos na agricultura.

Na manhã desta quarta, a Defesa Civil Municipal havia emitido nota de que o município seguia em estado de alerta máximo, justamente por causa do nível do rio estar acima do normal. Foi solicitado, inclusive, que pessoas que se encontravam em áreas de risco ficassem atentas, procurassem um local seguro e acionassem a Defesa Civil, em caso de qualquer problema, como enchentes ou deslizamentos.

De acordo com informações do município, as águas do rio transbordaram na região da sede e dos distritos de Santa Marta e São José do Caparaó. Na sede, a água alagou o campo de futebol e ruas adjacentes. Já em Santa Marta, ruas ficaram alagadas, enquanto em São José houve prejuízos com lavouras de milho que estão perdidas, o que também aconteceu na região próximo ao trevo que dá acesso à Divino de São Lourenço.

Ainda não há números sobre esses prejuízos e desalojados por causa da água do rio que continua sendo monitorado pela Defesa Civil. Se as chuvas continuarem, o nível da água pode voltar a subir, logo, o município continua em alerta.

Enchentes na sede e distritos de Santa Marta e São José do Caparaó

