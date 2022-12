Ricardo Ferraço assume Secretaria de Desenvolvimento a partir de 2023

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 23

O vice-governador eleito, Ricardo Ferraço, vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (1°), em entrevista coletiva, pelo governador reeleito Renato Casagrande. A nomeação faz parte das mudanças já sugeridas pelo governador, logo após as eleições. “Uma parte da equipe de governo permanecerá, outra mudará de lugar e pessoas novas chegarão”, foi a sentença dita por Casagrande após o pleito e repetida nesta quinta-feira (1°).

O primeiro anúncio, continuou Casagrande, tem de ser do papel que o vice-governador vai exercer a partir de janeiro. “Ele assumirá a Secretaria de Desenvolvimento. Compreendemos que é uma secretaria que precisa de uma pessoa que tenha trânsito no Brasil todo, além de muito conhecimento. Pela sua história, Ricardo será quem fará essa grande articulação estadual, nacional e fora do Brasil. Ele também vai me ajudar na área da Agricultura e Meio Ambiente. Daremos agilidade na área do Desenvolvimento, sempre com a ideia clara que é preciso incorporar inovação, educação, formação profissional junto com a sustentabilidade”, disse o governador.

Ricardo Ferraço disse que o anúncio reafirma o que pactuado no processo eleitoral, que é ajudar na coordenação na secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mas estando na secretaria de Desenvolvimento. “Os desafios se renovam, assim como a competição dos Estados entre si para serem plataformas competitivas para atração de investimentos”, avaliou.

