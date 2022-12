Réveillon em Anchieta terá shows e queima de fogos nas praias

Por Redação - Redação 0

O réveillon em Anchieta terá shows e queima de fogos nos principais balneários: Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central. A queima de fogos nos balneários deve durar cerca de sete minutos. Serão utilizados fogos de classificação ‘visuais – silenciosos’, adequando-se à nova lei estadual. Já os shows acontecem desde a noite do dia 30 de dezembro.

Já a programação de verão, que inclui música ao vivo, atividades esportivas e culturais nas praias começa no dia 6 de janeiro e será publicada por semana. Conforme informações da Secretaria de Turismo, a cidade está preparada para receber turistas e a intenção é oferecer uma programação para atender toda família.

Durante todos os domingos de janeiro, a partir das 14h, haverá bandas de marchinhas nas orlas das Praias Costa Azul, em Iriri; Castelhanos e Ubu.

E durante todo o mês de janeiro haverá diversas competições esportivas nas praias do município. A abertura da Arena de Verão 2023 na Praia Central será no dia 04 de janeiro, às 18h30, com rodada do Campeonato de Beach Socer. No decorrer do mês haverá projeto de dança nas praias, corridas, caminhada e campeonatos de altinha e futevôlei.

Réveillon em Anchieta terá segurança e limpeza

A Guarda Civil Municipal irá atuar em parceria com a Polícia Militar para manter a ordem e a segurança nas ruas e praias. Haverá fiscalização para coibir o uso de som nas praias, a fim de atender a lei em vigor. Infratores terão os equipamentos confiscados e receberão multa.

Quanto a limpeza, novas lixeiras serão instaladas nas praias e outros pontos de grande movimentação. Equipes irão realizar a limpeza das praias todos os dias. Ainda serão instalados pontos para coleta de lixo reciclável e tampinhas plástica, do projeto Pet-Dog.

Confira a programação completa do Réveillon e verão 2023!

Anchieta Sede

Sexta-feira (30)

Praça dos Imigrantes

21h30 – Banda Tomaê

Balneário de Iriri – Praia Costa Azul

Sexta-feira (30)

21h30 – New Place Band

Balneário de Castelhanos

Sexta-feira (30)

21h30 – Banda Tropical Brasil

Balneário de Ubu – Praça Central

Sexta-feira (30)

21h30 – Prateado Elétrico

Sábado (31)

Praia Central

21h30 – Banda Pele Morena

0h – Queima de Fogos

0h10 – Emerson Xumbrega e Banda

Balneário de Iriri – Praia Costa Azul

Sábado (31)

21h30 – Marcelo Ribeiro & Banda

0h – Queima de Fogos

0h10 – Banda Sambolada

Balneário de Castelhanos

Sábado (31)

21h30 – Banda Canto Livre

0h – Queima de Fogos

0h10 – João Victor & Vinícius

Balneário de Ubu – Praça Central

Sábado (31)

21h30 – Banda 10

0h – Queima de Fogos

0h10 – Banda Uau

Praia Central

Quarta-feira (4)

18h30- Abertura da Arena de Verão 2023

Rodada do Campeonato de Beach Soccher

Sexta-feira (6)

Praça dos Imigrantes

21h30 – Banda Canto Livre

Sábado (7)

Praça dos Imigrantes

21h30 – Banda Versão Pirata

Balneário de Iriri – Praia Costa Azul

Sexta-feira (6)

21h30 – Banda Frequency

Sábado (7)

16h – Art Samba

20h – Banda Marajah

Balneário de Castelhanos

Sexta-feira (6)

21h30 – Emerson Araújo

Sábado (7)

16h– Batuq Dellas

20h – New Place Band

Balneário de Ubu – Praça Central

Sexta-feira (6)

21h30 – Banda Tomaê

Sábado (7)

16h – Grupo Sambleck

20h – Banda Canto Livre

Praia do Coqueiro

Domingo (1)

14h – Banda de Marchinha Ama

16h – Sulinho & Banda

Domingo (8)

14h – Banda de Paz e Amor

16h – Grupo Revoada

Marchinhas nas praias: Todos os domingos de janeiro, a partir das 14h, haverá bandas de marchinhas nas orlas das Praias Costa Azul, Castelhanos e Ubu.

Calendário Esportivo

Quarta-feira (4)

Abertura da Arena Verão 2023 – 18h30

Rodada Camp. de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Central, às 18h30 (Prof. Tassiano)

Quinta-feira (5)

Rodada Campeonato de Beach Soccer

Dançando na Praia Costa Azul às 9h (Prof. Tassiano)

Sexta-feira (6)

Rodada Camp. de Beach Soccer

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Sábado (7)

Travessia Aquática

Domingo (8)

Campeonato Aberto de Altinha (Arena Verão)

Segunda-feira (9)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Ubu às 9h (Prof. Tassiano)

Terça-feira (10)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos às 9h (Prof. Tassiano)

Quarta-feira (11)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Quinta-feira (12)

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa Azul às 9h (Prof. Tassiano)

Sexta-feira (13)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Central às 18h30 (Prof. Tassiano)

Sábado (14)

Caminha de Aventura “Descobrindo Anchieta” Expedição Pedras (Iriri/Coqueiro)

Domingo (15)

Dançando na praia do coqueiro (Aulão) – (Prof. Tassiano)

Circuito Anchieta de Frescobol

Segunda-feira (16)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Ubu às 9h (Prof. Tassiano)

Terça-feira (17)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos às 9h (Prof. Tassiano)

Quarta-feira (18)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Quinta-feira (19)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa azul às 9h (Prof. Tassiano)

Sexta-feira (20)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Sábado (21)

Corrida de Verão (Ubu)

Torneio de Vôlei de Praia (Praia Central)

Domingo (22)

Torneio de Vôlei de Praia (Praia Central)

Segunda-feira (23)

Rodada Campeonato de Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Ubu às 9h (Prof. Tassiano)

Terça-feira (24)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos às 9h (Prof. Tassiano)

Quarta-feira (25)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Quinta-feira (26)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Costa azul às 9h (Prof. Tassiano)

Sexta-feira (27)

Rodada Campeonato De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Centro às 18h30 (Prof. Tassiano)

Sábado (28)

Aberto de Futevôlei Open (Arena Verão)

Domingo (29)

Futevôlei Amador (Arena Verão)

Futevôlei Amador Dupla Mista (Arena Verão)

Segunda-feira (30)

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia Ubu às 9h (Prof. Tassiano)

Terça-feira (31)

Rodada Camp. De Beach Soccer (Arena Verão)

Dançando na Praia de Castelhanos às 9h (Prof. Tassiano)

