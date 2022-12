Réveillon: 9 toneladas de fogos prometem espetáculo no céu de Vitória

Um espetáculo de luzes e cores no céu de Vitória. É isso que prometem as 11 balsas distribuídas em três regiões da Capital

Um espetáculo de luzes e cores no céu de Vitória. É isso que prometem as 11 balsas distribuídas em três regiões da Capital: Camburi, Santo Antônio e Ilha das Caieiras.

Elas já estão sendo montadas e serão ancoradas nos pontos específicos na manhã do próximo sábado (31), por determinação da Capitania dos Portos.

As balsas ficarão, aproximadamente, a 400 metros da orla. Ao todo, serão 8,4 toneladas de fogos na orla de Camburi, 400 kg em Santo Antônio e 400 kg na Ilha das Caieiras, que vão ser acionados por meio do Blaster ( técnico em manusear o detonador). Elas serão devidamente inspecionadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Capitania dos Portos.

Pontos de queima de fogos em Vitória:

Praia de Camburi

Ponto 1: Será uma balsa grande e duas balsas menores.

Localização: Estarão atracadas próximo ao clube dos oficiais.

Show pirotécnico com duração de 20 minutos.

Ponto 2 : Será uma balsa grande e duas menores.

Localização: Estarão atracadas na direção da Adalberto Simão Nader.

Show pirotécnico com duração de 20 minutos.

Jardim Camburi

Será uma balsa grande e duas balsas menores.

Localização: Estarão atracadas na direção do Parque da Vale.

Show pirotécnico com duração de 20 minutos.

Santo Antônio

Será uma balsa média.

Localização: estará atracada na direção da Rodovia Serafim Derenzi.

Show pirotécnico com duração de 08 minutos.

Ilha das Caieiras

Será uma balsa média.

Localização: estará atracada na direção da Praça Dom João Batista.

Show pirotécnico com duração de 08 minutos.

“A Prefeitura de Vitória, juntamente com a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), está programando uma ação inédita com os fogos de artifício deste ano. Além de serem de baixo ruído, o show deste ano será o maior em duração no Estado do Espírito Santo e maior entre tradicionais cidades brasileiras. Os munícipes e turistas vão assistir ao maior show pirotécnico que o céu de Vitória já teve”, destacou Marcus Gregório Serrano, presidente da CDTIV.

Banheiros químicos

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) e a Central de Serviços vão disponibilizar 450 banheiros químicos, que estarão em pontos estratégicos nos dias 30 e 31. Serão 400 em Camburi, 25 em São Pedro e 25 na Ilhas das Caieiras.

Ambulâncias

Serão disponibilizadas seis ambulâncias (três de suporte básico e três de suporte avançado), sendo quatro ambulâncias nos pontos da Praia de Camburi, uma em Santo Antônio e uma na Ilha das Caieiras. As três ambulâncias de suporte avançado serão compostas por equipe com motorista, socorrista , médico e enfermeiro.

Food truck´s

Até o momento, são oito food truck´s, que estarão localizados no bolsão entre os quiosques K6 e K7 de Camburi. Uma variedade de produtos estará disponível para consumo, como tapiocas, crepes, acarajé, doces, porções de frango, chopp artesanal, sucos, hot dog e muito mais!

Programação

Em Camburi, a festa terá dois dias:

Sexta-feira (30)

20h – Cristian Sullivan

22h – Filipe Fantin

00h – Carla Visi e Márcia Short

Sábado (31)

19h – Neno Bahia

21h – Léo Lima

23h – Olodum

01h – Escola de Samba Novo Império

Em Santo Antônio e na Ilha das Caieiras, a festa acontece no dia da virada, sábado (31), e a programação ficou assim:

Santo Antônio

20h – Feijão Balanço

22h – Reder Matos

00h – Leonardo Valentim

Ilha das Caieiras

20h – Banda Prakatum

22h – Cheiro da Cor

00h – LeqSamba

