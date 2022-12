Réveillon 2023: saiba o que vai rolar de Norte a Sul do Espírito Santo

Por Redação - Redação 0

Com mais de 400 quilômetros de litoral, o Espírito Santo atrai turistas para as comemorações de Ano Novo. Fogos de artificio e shows musicais estão sendo preparados pela maioria das prefeituras capixabas para o Réveillon 2023.

O secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha, enfatizou a importância da retomada destas festividades. “As comemorações de fim de ano movimentam o setor, atraem turistas e geram emprego e renda, principalmente nos segmentos de eventos, transporte, meios de hospedagem e alimentação”, comentou.

Confira as programações divulgadas pelas administrações municipais e escolha a sua opção:

Vitória

A Capital do Estado contará com palcos montados em três pontos da cidade, Camburi, Santo Antônio e Ilha das Caieiras, que terão atrações musicais tanto regionais quanto nacionais, além de show pirotécnico com duração de 20 minutos.

Em Camburi, serão dois dias de atrações musicais. Nesta sexta-feira (30) está previsto o show dos cantores Cristian Sullivan, Filipe Fantin, Carla Visi e Márcia Short, e, neste sábado (31), estão programadas as apresentações de Neno Bahia, Léo Lima, Olodum e a Escola de Samba Novo Império.

Em Santo Antônio, as apresentações musicais vão ocorrer no sábado (31) e serão comandadas pela banda Feijão Balanço e pelos cantores Reder Matos e Leonardo Valentim. Já na Ilha das Caieiras, as apresentações também vão acontecer neste sábado (31), com as bandas Prakatum, Cheiro da Cor e LeqSamba.

Vila Velha

A virada de ano em Vila Velha vai contar com 14 pontos de fogos de artifícios. Serão dez balsas, sendo cinco fundeadas entre a Praia da Costa e a Praia de Itapuã, além de outras cinco na Praia de Itaparica. Os outros quatro pontos de queimas de fogos, instalados em terra, serão em Ponta da Fruta (Praia da Baleia), Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu. O show pirotécnico deverá durar 15 minutos.

Guarapari

A virada de ano em Guarapari terá queima de fogos nas orlas de Setiba, Centro, Peracanga, Meaípe e em três pontos na Praia do Morro.

Na Praia do Morro, próximo ao horário da queima de fogos, a Avenida Beira-Mar ficará interrompida logo após o quiosque seis até o final da Avenida Paris.

Serra

A virada de ano na Serra contará com queima de fogos nas orlas de Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga e Nova Almeida, além de atrações musicais regionais.

Em Jacaraípe, acontecerá a queima de fogos na Praça Encontro das Águas. Além disso, acontecerá a apresentação musical da banda Agitae, com início às 22 horas. Bicanga terá apresentação musical da banda Samba Diverso, a partir das 22 horas.

Conceição da Barra

A Secretaria de Turismo de Conceição da Barra informou que a virada do ano será com shows musicais de Olodum, Márcia Short e Carla Visi, além de trio elétrico e queima de fogos.

Linhares

Em Linhares, está previsto queima de fogos em Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Os fogos artísticos serão silenciosos e terão a duração de dez minutos em Pontal do Ipiranga, cinco minutos em Regência e cinco minutos em Povoação.

As festividades no município de Piúma, no sul do Estado, vão iniciar nesta sexta-feira (30) e finalizarão no primeiro dia do ano. Além da queima de fogos, o município preparou atrações musicais nos quiosques 36/37 e 07/08, e na praça Dona Carmen.

Itapemirim

Itapemirim terá queima de fogos em Itaoca, Itaipava e na Vila de Itapemirim, além de muitos shows. Na sexta-feira (30), shows com Pedro e Luan e Banda Agitaê, em Itaoca, e Banda Uau e Réder Matos, em Itaipava. O início da festa é às 21h.

No sábado (31), em Itaoca, os festejos começam às 16h, com Simplicidade do Samba. Às 21h, Alex Campanha e 23h, Fabrício Venturini. Em Itaipava, às 21h, Banda Capricho e 23h, Álvaro Nobre. Na Vila de Itapemirim, às 20h, Patrick Bernardo e 22h, Nana Nunes.

No domingo (1°), a festa continua. Na praia de Itaoca, às 14h, banda Cheiro da Cor e, em Itaipava, no mesmo horário, banda Tomaê.

Marataízes

Em Marataízes, a virada de ano contará com sete pontos de queima de fogos, além de atrações musicais regionais distribuídas em seis dos sete pontos. Os shows terão início às 21 horas do sábado (31), com exceção da Lagoa de Boa Vista, que iniciará às 22 horas, retomando as atividades às 16 horas do dia 1º de janeiro de 2023.

Na Praia da Barra, está previsto show de Malícia do Samba, Art Samba e Simplicidade do Samba, além da cantora Nana Nunes. Já na Lagoa Funda, estão previstos shows da dupla Mateus Matos e Murilo, do cantor Patrick Bernardo e da banda Uau.

Na Lagoa Dantas se apresentam o grupo musical Marajah e os cantores Flesh Martins e Ton Oliver. Na Lagoa do Siri, ocorrerão as apresentações musicais da cantora Talyta Salucci, da dupla sertaneja Pedro & Luan e do MC-6. Na praia dos Cações, os grupos musicais Kê Swing Bom e Musical Prateado, além do cantor Victor Rosa. Na Lagoa de Boa Vista, o grupo musical Garotos Capixabas e o cantor Flesh Martins fazem a alegria do público.

Anchieta

Em Anchieta, a programação de virada de ano vai começar nesta sexta-feira (30) e segue até a virada do dia 31, nos principais balneários da cidade: Iriri, Castelhanos, Ubu e Praia Central, com apresentações musicais e queima de fogos. Os shows devem iniciar a partir das 21h30, tanto nesta sexta-feira (30) quanto no sábado (31).

Em Anchieta sede, as festividades têm início nesta sexta-feira (30), na Praça dos Imigrantes, com o show da Banda Tomaê. No sábado (31), as festividades acontecem na Praia Central, com shows da Banda Pele Morena e de Emerson Xumbrega e Banda, além da tradicional queima de fogos.

No balneário de Iriri, as festividades também terão início nesta sexta-feira (30), na Praia Costa Azul, com a apresentação musical da banda New Place Band. No sábado (31), as festividades ficam por conta do grupo musical Marcelo Ribeiro & Banda e da Banda Sambolada, além da queima de fogos.

No Balneário de Castelhanos, as festividades iniciam nesta sexta-feira (30), na Orla da Praia, com o show da Banda Tropical Brasil. No sábado (31), as festividades ficam por conta da Banda Canto Livre e da dupla sertaneja João Victor & Vinicíus, além da tradicional queima de fogos.

No balneário de Ubu, as festividades começam nesta sexta-feira (30), na Praça Central, com o show do grupo musical Prateado Elétrico. No dia 31, as festividades acontecem na Praia Central, com shows das Bandas 10 e Uau, além da tradicional queima de fogos.

Mucurici

No sábado (31), a passagem de ano em Mucurici terá como cenário o balneário da cidade. Estão previstas apresentações musicais da dupla sertaneja Thalles e Marcos e do grupo musical Babi Souza e Banda Planeta Banana, além de fogos de artifício. No domingo (1º), a festa será comandada pelos cantores Ilmo Simonetti e Robertinho.

Presidente Kennedy

As festividades no município vão acontecer no sábado (31) e contarão com oito atrações musicais, além de queima de fogos à meia-noite, nas praias de Marobá e Neves. Os shows programados são da banda Comichão, Luiza Andrade, Os Prateados, Agitaê, Baiano, Wemerson Araújo, Juma Gamel e Garotos Tradição.

