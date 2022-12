Rede municipal de ensino recebe melhorias e se fortalece em Cachoeiro

Por Redação - Redação 0

O ano letivo de 2022 foi marcado por importantes conquistas para a rede municipal de ensino de Cachoeiro, com diversas obras de melhorias em escolas.

Foram entregues as reformas das unidades “Sandra Monteiro Vargas Piassi”, no bairro Aquidaban, “Professora Idalina Cunha Moraes”, no bairro Zumbi, “Monte de Alegre”, em Pacotuba, e da quadra da “Anísio Vieira de Almeida Ramos”, no bairro Vila Rica.

Além disso, a Prefeitura anunciou reformas e ampliações nas escolas Albertina Macedo (Santa Cecília), Teresa de Avelar Picoli (Córrego dos Monos) e Zilma Coelho Pinto (Ferroviários).

Equipamentos eletrônicos

Neste ano, a Prefeitura de Cachoeiro realizou a entrega de 1.800 computadores portáteis para 46 unidades escolares do município. O investimento na aquisição dos equipamentos foi de mais de R$ 3 milhões.

O recurso tecnológico, utilizado pelos alunos durante as aulas, permite visitas virtuais a museus e cidades antigas durante aulas de história, vídeos e jogos voltados à alfabetização e uso de imagens interativas para melhor compreensão dos conteúdos de ciências. Além disso, ao longo do ano, também foram entregues, aos estudantes, kits de material escolar, novos uniformes, novos playgrounds e livros didáticos complementares inéditos na rede.

Já os professores receberam notebooks para auxiliar no desenvolvimento e planejamento das atividades pedagógicas.

Escola em tempo integral

Em 2022, o ano letivo começou com novidades no ensino integral, com a ampliação do número de estudantes do ensino fundamental atendidos no regime, que passou de 870 em 2021, para cerca de 1200 neste ano.

O sistema passou a ser adotado em sete escolas, com a adesão das unidades “Nossa Senhora das Graças”, no bairro Agostinho Simonato; “Dona Maria Santana”, no bairro Basileia; e “Prof. Elísio Cortes Imperial”, no bairro Teixeira Leite.

Ao longo do ano, Cachoeiro recebeu a visita de representantes da área da educação de outras cidades, destacando o município como referência no ensino integral.

Reajuste do salário de professores

Também neste ano, a Prefeitura de Cachoeiro sancionou a lei que reajustou o salário dos professores da rede municipal. Com isso, o salário inicial do docente efetivo com carga horária de 40h passou de R$ 3.309,76 para R$ 4 mil, valor superior ao novo piso nacional da categoria, de R$ 3.845,63.

Já os contratados, que hoje ganham R$ 2.886,24, passaram a receber o piso nacional. Para profissionais com carga horária de 25h, os vencimentos iniciais são, hoje, proporcionalmente, R$ 2,5 mil para efetivos e R$ 2,4 mil para contratados.

“Foi um ano muito produtivo e de muitas conquistas para a rede municipal de educação, que chega ao fim de 2022 muito fortalecida. Esses bons resultados nos motivam a iniciar o próximo ano com ainda mais motivação e disposição em realizar o melhor trabalho possível no desenvolvimento de ações e políticas que promovam e educação de nossas crianças e adolescentes”, destaca Cristina Lens, secretária municipal de Educação de Cachoeiro.

“A educação é um dos investimentos mais valiosos que o poder público pode realizar, pois é por meio dela que formamos os cidadãos e cidadãs do futuro, mais conscientes de seu papel social e aptos a trilharem um caminho com melhores oportunidades”, ressalta o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

