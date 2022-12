Quatro da mesma família são achados mortos dentro de casa em Castelo

Por Redação - Redação 437

Quatro pessoas foram encontradas mortas nesse sábado (10), na casa em que moravam, no distrito de Aracuí, em Castelo. Segundo informações, as vítimas são mãe e seus três filhos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na manhã desse sábado, a equipe recebeu um chamado informando que a havia um incêndio em uma casa, a princípio com uma vítima. Quando chegaram no local, os bombeiros precisaram arrombar a porta, que estava trancada. Em seguida, localizaram o foco do incêndio em um dos cômodos. Desta forma, foi desligada a rede elétrica, retirada a botija de gás e realizado rescaldo.

Em seguida, durante buscas foram encontradas quatro vítimas dentro da residência, todas já sem vida. Tratava-se de uma mulher, dois jovens e uma criança. Todos foram encontrados em cômodos diferentes.

Ainda segundo os bombeiros, a criança foi localizada no banheiro, que estava trancado, sendo necessário arrombamento da porta; já a mulher foi encontrada com um ferimento na cabeça e sangue ao redor do corpo; o corpo de um dos jovens foi achado carbonizado e, o do outro, na entrada oposta da casa.

A perícia da Polícia Civil e a Polícia Militar também foram acionadas e estiveram no local.

Segundo informações, o marido da mulher encontrada morta, também morava na residência, entretanto, ele não foi localizado. A família havia se mudado para o endereço há poucas semanas.

