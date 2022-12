Projeto “Onda Limpa” promove limpeza nas praias de Presidente Kennedy

Junto com a Associação de Catadores, a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), promoveu limpeza na orla e nas áreas de restinga das praias do Município.

Com o objetivo de promover a conscientização ambiental de munícipes e turistas, o Projeto “Onda Limpa”, irá desenvolver diversas atividades de educação e preservação nas praias de Marobá e Neves no período do verão, em Presidente Kennedy.

Nesta quinta-feira (29), dia em que se comemora o Dia da Biodiversidade, aconteceu a primeira ação do Projeto. Junto com a Associação de Catadores, a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), promoveu limpeza na orla e nas áreas de restinga das praias do Município.

Além dos mutirões de limpeza nas orlas, o Projeto “Onda Limpa” vai realizar distribuição de mudas e desenvolver atividades recreativas aos finais de semana na Praia de Marobá, além de promover Caminhada Ecológica, Concurso de Curta Metragem e Concurso de Marcha Ecológica.

