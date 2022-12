Programa Nossa Bolsa 2023 abre mil vagas para graduação de graça no ES

As inscrições serão abertas no dia 23 de janeiro com prazo até 14 de fevereiro

Os estudantes do Espírito Santo que sonham em fazer a graduação já podem acessar o edital do Programa Nossa Bolsa 2023. O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), lançou, nesta quinta-feira (22), a chamada pública com bolsas para o início do ano letivo de 2023. É o Edital Fapes 27/2022 – Nossa Bolsa 2023.

Serão ofertadas 1.000 bolsas integrais para graduação, ou seja, com 100% das mensalidades dos cursos custeados pelo Governo do Estado. As inscrições serão abertas no dia 23 de janeiro com prazo até 14 de fevereiro e a seleção será por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2018 a 2022. O interessado poderá optar por qual edição do Enem quer usar a nota na seletiva.

O Nossa Bolsa é um programa do Governo do Estado realizado por meio do sistema UniversidadES, lançado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. “Programas como o Nossa Bolsa refletem claramente a importância que a educação tem na gestão do nosso governador do Estado, Renato Casagrande. Serão mais mil novas oportunidades em cursos superiores gratuitos disponíveis para os capixabas a partir de janeiro. É válido ressaltar ainda que essa iniciativa integra um propósito ainda maior, que é a nossa UniversidadES. Um mega sistema de educação que contempla não apenas o Ensino Superior, mas também o técnico, a qualificação profissional, a formação avançada, a pesquisa e a extensão”, destacou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha.

O Nossa Bolsa 2023 também uma parceria da Fapes com a Secretaria da Educação (Sedu) e investe R$ 42,2 milhões para custear os cursos de graduação que duram, em média, cinco anos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

A diretora-presidente da Fapes, Cristina Angel, destacou que a Fapes procura atingir alunos das comunidades mais vulneráveis socialmente e que precisam de apoio do Estado para avançar na formação profissional. “Por isso, alguns pontos importantes no edital devem ser observados como a inédita vaga para Medicina, após uma forte ação desenvolvida pela fundação com as instituições de ensino; os 54 cursos distribuídos praticamente em todo o Estado com o processo mais facilitado e eficiente; A flexibilização da pontuação de entrada e a lista de espera que vai permitir ao aluno escolher novo curso, o que não era permitido em edições anteriores”, explicou.

O processo seletivo do Nossa Bolsa 2023 oferta 1.000 bolsas em 54 cursos de diversas áreas profissionais em 33 instituições de Ensino Superior, localizadas em quinze municípios em todas as regiões do Estado. A novidade desta edição é que uma das bolsas é para o curso de medicina na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam).

Quem pode participar do Nossa Bolsa 2023

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais, e integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, que tem o objetivo de reunir e organizar políticas estaduais de educação profissional, de educação de níveis técnico e superior, priorizando a educação a distância, além da pesquisa, extensão e a inovação.

O Edital Fapes 27/2022 disponibiliza bolsas integrais, que correspondem a 100% da mensalidade. O candidato deve ter realizado uma das provas do Enem referentes aos anos de 2018 a 2022 e ter renda familiar per capita de até um salário mínimo.

O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

De acordo com o edital de seleção, somente poderá participar do Nossa Bolsa 2023 o estudante que atender a uma das condições a seguir:

Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;

Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

Não podem concorrer a uma das bolsas os estudantes que:

Já tenham sido beneficiários do Programa Nossa Bolsa;

Já tenham concluído qualquer curso de graduação.

Serviço:

Chamada pública do Programa Nossa Bolsa 2023

Edital Fapes 27/2022 – Nossa Bolsa 2023: clique aqui e acesse o edital

Inscrições de 23/01 a 14/02, por meio do site: www.fapes.es.gov.br/nossabolsa

