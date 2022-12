Previsão: temperaturas sobem mas há chance de chuva neste sábado no ES

Por Redação - Redação 14

A previsão do tempo para este sábado (10), em todo o Espírito Santo, é de sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas, a partir da tarde, nas regiões Sul (exceto no trecho litorâneo) e Serrana. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

Previsão do tempo

Na Grande Vitória, sol entre nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 31°C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. O trecho litorâneo da região tem predomínio de sol e não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20°C e máxima de 33°C. Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 30°C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperaturas variam entre 20°C e 32°C. Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 30°C.

Na Região Norte, sol entre nuvens. Não chove. Mínima de 19°C e máxima de 32°C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: variação de temperatura entre 20°C e 34°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19°C e máxima de 30°C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 30°C.

