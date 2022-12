Presidente Kennedy é Selo Ouro em transparência pública

Por Redação - Redação 0

O Portal da Transparência do Município de Presidente Kennedy foi classificado como “Ouro” na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública, liderado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O resultado do levantamento foi divulgado no último mês.

Foram avaliadas, informações institucionais, recursos humanos, acessibilidade, serviço de informação ao cidadão, diárias, licitações, dispensas, inexigibilidades, atas de adesão, contratos, relatórios de gestão fiscal, despesas, receitas e serviço de informação ao Cidadão e considerando todos os critérios, a prefeitura alcançou um percentual de 90,33% na avaliação final.

A média nacional entre os Poderes Executivos Estaduais foi de 82,53%. Só quem ultrapassou o índice de 75% recebeu selos: Diamante (95% a 100%), Ouro (85% a 94%) e Prata (75% a 84%).

Para a Controladora Geral Municipal, Edilene Paz dos Santos, o resultado demonstra que o Município está no caminho certo no fomento à cultura da transparência no serviço público.

“O resultado reflete o trabalho e comprometimento que a gestão municipal possui com as normas de transparência, por entender que o órgão público deve de fato cuidar para que os atos públicos sejam o mais transparente possível, no qual o cidadão possa entender para onde estão sendo empregados os recursos públicos”, observa.

