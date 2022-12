Prefeitura de Cachoeiro define horários durante oitavas de final

Por Redação - Redação 65

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim publicou, no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (2), um decreto (Nº 32.410) que altera o expediente de setores da gestão municipal durante a partida da seleção brasileira válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Já classificada para a próxima fase, a equipe do Brasil aguarda o resultado da partida contra Camarões, nesta sexta-feira (2), para a definição da data do próximo jogo, podendo ocorrer na segunda (5) ou terça-feira (6), às 16h.

Uma vez estabelecida a data da disputa, o decreto prevê que as repartições públicas municipais funcionem, nesse dia, em horário especial, de 8h às 14h.

A exceção será para os serviços considerados essenciais, como pronto atendimento de urgência e emergência; limpeza urbana; guarda patrimonial; controle e fiscalização de trânsito, que funcionarão, normalmente, sem interrupções ao longo do dia. Na rede municipal de educação, as atividades acontecerão até as 15h.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.