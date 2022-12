Prefeito de Dores anuncia abono de R$ 500 para servidores municipais

Por Marcos Freire - Marcos Freire 20

O prefeito de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó Capixaba, Cleudenir José de Carvalho Neto – Ninho, anunciou que enviou projeto à Câmara Municipal que autoriza o pagamento de um abono natalino para servidores municipais. O abono previsto no projeto é de 500,00, além do 13º salário, e o objetivo é fazer o pagamento ainda este mês de dezembro.

Ninho destacou que o abono será pago a todos os servidores municipais, exceto para o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. “Muitos podem achar esse valor pouco, mas a maioria dos servidores da Prefeitura não chegam a receber R$ 1.500,00 por mês, então, é um terço do salário, praticamente, dessas pessoas”, ressalta.

O prefeito de Dores do Rio Preto também destaca que a Câmara Municipal deu sua colaboração para que o pagamento se tornasse possível. “Estamos fazendo um esforço que inclui a Câmara que está devolvendo em torno de R$ 100 mil economizados de seu repasse para Prefeitura”, conta. “Então, o presidente da Câmara, vereador Marinaldo (da Silva Faria) e eu discutimos, e decidimos dar um abono, porque as pessoas estão passando dificuldades no final do ano”, completa, destacando que Prefeitura vai inteirar o restante dos recursos para fazer o pagamento.

Conforme informações do prefeito, o abono será pago a 440 servidores, aproximadamente, que terão direito ao benefício. E, agora, tudo depende da votação do projeto, na Câmara Municipal. “Espero que os vereadores possam votar o mais rápido possível, para poder ser pago dentro do mês de dezembro ainda, porque existe todo um trâmite burocrático para fazer esse pagamento”, conclui.

