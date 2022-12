Pré-Matrícula para a Rede Estadual termina nesta quinta-feira (22)

Por Redação - Redação 0

Segue aberta, até esta quinta-feira (22), a segunda etapa da Chamada Pública Escolar 2023: a Pré-Matrícula, destinada aos estudantes que desejam entrar para uma das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Para solicitar a vaga, é necessário fazer cadastro no Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges), através deste link.

A ordem cronológica da solicitação de Pré-Matrícula não será considerada como critério de priorização para a localização do estudante na vaga pleiteada. A Secretaria da Educação (Sedu) informa que os critérios para localização dos estudantes nas unidades escolares pleiteadas no processo de Chamada Pública Escolar vão obedecer à seguinte ordem de prioridade: I – estudante público-alvo da Educação Especial; II – estudante que resida próximo à unidade escolar pleiteada, desde que haja vaga; III – estudante que tenha irmão(s)/irmã(s) estudando nessa unidade escolar, desde que haja vaga.

A divulgação e a consulta do resultado da Chamada Pública Escolar serão realizadas de forma on-line, por meio do site www.sedu.es.gov.br. Após a divulgação desse resultado, terá início a etapa denominada “Confirmação de matrícula”, em que os estudantes alocados automaticamente ou manualmente vão ter a oportunidade de confirmar a matrícula na escola indicada.

Pode participar da Pré-Matrícula o estudante que:

– Já pertence à Rede Pública Estadual, mas deseja mudar de escola;

– E está matriculado em uma escola da Rede Municipal, Federal ou Privada, e deseja vaga na Rede Estadual;

– Que não esteja matriculado em nenhuma unidade escolar.

Novo Ensino Médio

O currículo do Novo Ensino Médio é composto pela Formação Geral Básica e pelo Itinerário Formativo. No ato de solicitação de rematrícula e pré-matrícula para a 1ª série do Ensino Médio, o estudante fará a indicação do Itinerário Formativo, de preferência, entre os ofertados pela unidade escolar selecionada.

