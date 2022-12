Praça de Fátima recebe terceira edição da feira Art’s Natal na Praça

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 0

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim e região que quiserem presentear de forma especial e exclusiva neste Natal, contam com uma excelente opção. Em sua terceira edição, a feira de artesanato Art’s Natal na Praça reúne diversos artesãos do município, expondo e comercializando seus belos produtos na Praça de Fátima.

São produtos diversificados, com muitas opções para presentear amigos e familiares, como peças de tricô e crochê, bonecas de pano, itens de decoração, brinquedos, bolsas, amigurumi (bonecos feitos de tricô ou crochê) e diversas outras peças, todas com confecção manual. Os preços também variam e cabem em todos os bolsos!

O público pode conferir o espaço da feira de artesanato Art’s Natal na Praça das 15h às 21h.

O diretor de Marketing da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci), Juarez Marquetti, ressalta que as edições anteriores da feira foram realizadas na Praça Jerônimo Monteiro. “Esse ano resolvemos levar a feira para a Praça de Fátima, pois lá se concentra a maior parte da decoração de Natal, com várias atrações para a família inteira. Muitas pessoas visitam o local para fazer fotos e o fluxo é intenso”, frisa.

Segundo ele, os artesãos aprovaram a mudança. “Esse é um projeto que está dando muito certo os artesãos estão felizes com essa mudança. O espaço está montado em frente à árvore de Natal e a expectativa é que as vendas sejam melhores que no ano passado. Vale destacar o importante trabalho da Semdec, que fez a convocação de todos os artesãos para participarem desse momento”.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, Alexandro da Vitória, além de oferecer um interessante espaço de compras, a feira também é importante para valorizar e divulgar o trabalho dos artesãos cachoeirenses.

“Essa é uma oportunidade para darmos suporte aos nossos artesãos, que também se beneficiam do período natalino, ofertando excelentes opções de presentes. Apesar desse período chuvoso, já tivemos mais de 1200 visitantes e R$ 8,500 em negócios concretizados. São números interessantes que fomentam a economia local e esperamos que possamos melhorar ainda mais esse saldo que já positivo. Convidamos a todos para prestigiar essa feira que já é um sucesso”, afirma.

Para os artesãos, a Feira é uma oportunidade de negócios. “Para nós somos artesãos na cidade, a oportunidade para deixar o nosso trabalho mais conhecido durante as feiras é muito importante. Essa feira realizada pela ACISCI junto à prefeitura, faz com que as pessoas que vem nos estandes acabam seguindo também nossa rede social, e isso, pra nós, é muito importante”, disse o artesão Jairo Rosário Silva, da Carpinteiro Nerd.

E os clientes aprovam os trabalhos: “Já conhecia o trabalho do Carpinteiro Nerd, que por sinal é maravilhoso, mas se não fosse o evento não conheceria outras de arte que ele faz com as madeiras. O evento é muito importante para os artesãos mostrarem seus magníficos trabalhos, que muitas das vezes não são valorizados”, comenta Patrícia Oliveira Maia.

“A expectativa da feira nesse final de ano é muito boa. A estrutura montada pela prefeitura está em um local muito bom, no centro da cidade, fazendo com que no movimento seja ótimo. Sem contar que o espaço proporciona as pessoas fazerem outras atividade também, o que atrai mais clientes. Uma ótima oportunidade, onde temos a oportunidade de divulgação do nosso trabalho. Meu trabalho é com amigurumi e espero conseguir muitas vendas nesse final de ano. Agradeço muito a organização por estar participando mais uma vez, pois através das feiras meus trabalhos estão ultrapassando fronteiras, Itália e Estados Unidos, só gratidão”, disse Patrícia da Paty Artesanatos.

A feira “Art’s na Praça” é uma parceria da Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci); Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Decoração de Natal

Além de conferir a feira de artesanato na Praça de Fátima, o público também pode aproveitar a decoração de Natal preparada pela Prefeitura. São diversos atrativos para toda a família, como casa do Papai Noel, máquina de neve cenográfica, esculturas diversas, variedade de luzes pisca-pisca e a árvore de Natal da cidade, que neste ano conta com uma passagem interna em sua estrutura.

