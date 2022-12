Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 7

A vacinação no Espírito Santo vem caindo ano a ano. Seja por conta da pandemia – período em que as pessoas evitaram ir aos postos de saúde -, seja por opção ou esquecimento, os dados mostram que, em sete anos, a imunização contra poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola passou de quase 100% de cobertura para cerca de 80%.

O Ministério da Saúde preconiza que o patamar indicado de população vacinada é de 95%. Apesar de os números do Estado estarem abaixo do indicado, a situação capixaba ainda é melhor do que a média brasileira, que chegou em 2021 ao seu índice mais baixo: 59%.

Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a hesitação vacinal como uma das dez maiores ameaças à saúde global. E a falsa sensação de segurança é o maior perigo. Gerações inteiras não viveram o terror do alastramento de doenças infecciosas e sem cura. Na prática, a distância do perigo colocou a todos em perigo.

Vacinação no Espírito Santo

Diante desse quadro, o Espírito Santo realizou um encontro, no final de novembro deste ano, com o tema “Vacinação: aceitação, desafios e ações no Espírito Santo”. Foram convidados profissionais da imunização e da Atenção Primária à Saúde (APS), referências técnicas nos municípios.

Na ocasião, o secretário de Estado da Saúde, José Tadeu Marino, alertou para os efeitos maléficos à humanidade do que considera como “hesitação vacinal progressiva”. “Não podemos aceitar essa situação. Esse movimento negacionista, que vem de muito antes da pandemia da Covid-19, tem nos mostrado que doenças que estavam erradicadas estão voltando, como a poliomielite e o sarampo. As pessoas estão morrendo em decorrência de meningite. Precisamos reverter esse quadro, conscientizando”, pontou o secretário José Tadeu Marino.

E os números mostram como as palavras do secretário foram certeiras. Em uma reportagem publicada na página do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o diretor do braço produtor de imunobiológicos da Fiocruz Bio-Manguinhos, Mauricio Zuma, avaliou que a imunização é a única maneira de garantir que essas doenças que tanto mataram e, depois de tanto trabalho, foram erradicadas, não voltem.

“Em 1930 as doenças infeciosas e parasitárias representavam 45,7% dos óbitos do Brasil, índice que caiu para 4,3% em 2010, segundo o Ministério da Saúde. Na década de 1980, sarampo, poliomielite, rubéola, síndrome da rubéola congênita, meningite, tétano, coqueluche e difteria causaram 5,5 mil óbitos em crianças de até 5 anos no Brasil. Em 2009, foram 50 óbitos”, aponta.

Como surgiram as vacinas?

Segundo o Bio-Manguinhos, a história das vacinas começou no século XVIII, quando Edward Jenner descobriu a vacina antivariólica, a primeira de que se tem registro. “Ele fez uma experiência comprovando que, ao inocular uma secreção de alguém com a doença em outra pessoa saudável, essa desenvolvia sintomas muito mais brandos e tornava-se imune à patologia em si, ou seja, ficava protegida”.

“Jenner desenvolveu a vacina a partir de outra doença, a cowpox (tipo de varíola que acometia as vacas), pois percebeu que as pessoas que ordenhavam as vacas adquiriam imunidade à varíola humana. Consequentemente, a palavra vacina, que em latim significa ‘de vaca’, por analogia, passou a designar todo o inóculo que tem capacidade de produzir anticorpos”.

Sarampo

Desde 2019, o Brasil voltou a ser endêmico para o sarampo, com registros de surtos. Isso significa que o país perdeu o certificado de livre da doença por conta da baixa cobertura vacina. No Espírito Santo, os últimos casos confirmados de sarampo ocorreram em 2019. Foram quatro pessoas contaminadas, todas adquiriram a doença em viagem a outros Estados. Na época, foram 304 suspeitas de infecção.

Em 2022, até a semana epidemiológica 10, foram cinco casos suspeitos. Nenhum deles confirmado. Em relação aos anos anteriores, foram 41 casos suspeitos em 2021 e 48 casos suspeitos em 2020. Todos foram descartados e nenhum confirmado. O sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas por toda a vida ou causar o óbito e a vacina é a única maneira de evitar que isso aconteça.

Sintomas:

Febre acompanhada de tosse

Irritação nos olhos

Nariz escorrendo ou entupido

Mal-estar intenso

Manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas

Poliomielite

A baixa adesão à vacinação contra a polio preocupa, e muito. A falta de saneamento básico no país agrava a situação, já que a doença é transmitida por meio de fezes ou gotículas de saliva de contaminadas. No país, o último caso foi registrado em 1989, na Paraíba, após epidemias graves que atingiram muitas cidades e um extenso esforço para imunizar a população.

Segundo o estudo “A história da poliomielite no Brasil e seu controle por imunização”, de André Luiz Vieira de Campos, Dilene Raimundo do Nascimento e Eduardo Maranhão, o projeto-piloto de imunização contra a polio, previsto no Plano Nacional de Controle da Poliomielite, foi implantado no Espírito Santo em 1971.

“O governo federal assegurou o suprimento de vacinas e a supervisão técnica, adotando a estratégia de vacinação em massa num só dia, nas zonas urbanas, e estabelecendo três etapas anuais de vacinação do grupo etário de três meses a quatro anos de idade, realizadas em períodos distintos nos diversos Estados. Como a execução era de responsabilidade dos Estados e municípios, seria necessário um trabalho de sensibilização das autoridades locais e de convencimento da população, inclusive para mobilizar recursos comunitários”.

Após a experiência no Espírito Santo, o plano foi executado em oturos 14 Estados, nos anos seguintes. “A avaliação, do ponto de vista de cobertura, foi bastante positiva”, aponta o estudo.

Sintomas:

Febre

Mal-estar

Dor de cabeça, de garganta e no corpo

Vômitos

Diarreia

Constipação (prisão de ventre)

Espasmos

Rigidez na nuca e até mesmo meningite

Nas formas mais graves instala-se a flacidez muscular, que afeta, em regra, um dos membros inferiores

Não existe tratamento específico, todas as vítimas de contágio devem ser hospitalizadas, recebendo tratamento dos sintomas, de acordo com o quadro clínico do paciente.

HPV: a vacinação no Espírito Santo

Mesmo abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 80% de cobertura para a vacina HPV, o Espírito Santo possui uma das melhores coberturas vacinais do país. Segundo dados parciais do DataSUS, até abril de 2022, a cobertura da HPV quadrivalente é de 67,47% para 1ª dose e 54,90% para 2ª dose no grupo feminino; e de 53,98% para 1ª dose e 40,55% para 2ª dose no grupo masculino.

Segundo o Ministério da Saúde, existem mais de 100 tipos de HPV e alguns deles podem causar câncer, principalmente no colo do útero e no ânus. “A infecção pelo HPV normalmente causa verrugas de tamanhos variáveis. No homem, é mais comum na cabeça do pênis (glande) e na região do ânus. Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do ânus e colo do útero. As lesões também podem aparecer na boca e na garganta”.

Covid-19

A vacina contra Covid-19 talvez seja uma das mais polêmicas da lista. Se por um lado, grupos antivacina pregam que os efeitos colaterais são maiores que as benesses, por outro, especialistas garantem que a imunização reduziu o número de mortes e gravidade da doença. No Espírito Santo, ao menos 85% das pessoas já receberam duas doses do imunizante ou a dose única e 94% receberam ao menos uma dose, segundo os dados do Governo do Estado.

E a luta para por fim à pandemia continua. Com a escalada de casos, surgiram variantes com escape vacinal, o que gerou uma busca contínua por medicamentos que abrangem cada vez mais cepas. As vacinas bivalentes da Pfizer já chegam ao país. Mais atualizadas, são doses que abarcam subvariantes da Ômicron.

Isso significa que vacinar contra Covid será um ato contínuo. Em dezembro, idosos já podiam receber a 5ª dose de imunizante, com a vacina bivalente. O reforço vai abranger mais faixas etáreas à medida que os medicamentos cheguem ao Estado e ao país, podendo ser ministrados em pessoas com idades a partir de 12 anos, como aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).