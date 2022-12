PM apreende drogas e um pé de maconha em Guaçuí

Por Redação - Redação 167

Advertisement

Advertisement

Policiais militares do 3º Batalhão apreenderam drogas e um pé de maconha na manhã quinta-feira (01), em Guaçuí. Durante patrulhamento Tático pelo bairro Do Norte, em Guaçuí, a equipe K9 se deparou com três rapazes em um beco, que saíram correndo assim que perceberam a presença dos militares.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Um deles conseguiu fugir. Os outros dois rapazes, um de 16 e o outro de 20 anos, foram abordados pelos policiais e afirmaram que estavam no local para comprar maconha. Na residência, em frente ao local da abordagem, os militares localizaram outro menor (17 anos) que informou que só estava no local para fumar maconha e não era proprietário das drogas.

De acordo com as informações, durante as buscas os policiais encontraram 10 buchas de maconha, 01 papelote de cocaína, 16 pedras de crack, R$ 90 reais espécie, 01 pé de maconha, além de materiais utilizado para embalar entorpecentes.

Em outro beco, durante as buscas pelo suspeito que fugiu, também foi encontrada uma sacola com outras 15 pedras de crack e 12 buchas maconha que, possivelmente, foi dispensado durante a fuga.

Continua depois da publicidade

Os menores foram apreendidos e o maior detido e, juntamente com o material, encaminhados à 6ª Delegacia regional de Alegre. O suspeito que fugiu não foi localizado, porém foi identificado pelos policiais.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.