Pela primeira vez Guarda Municipal de Cachoeiro terá mulher no comando

Pela primeira vez, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro será comandada por uma mulher: a Inspetora Edinete Modesto Fraga Mendes, que assumirá o cargo de superintendente do órgão.

A cerimônia de posse acontecerá nesta sexta (16), no auditório da Faculdade de Direito (FDCI), às 14h. Na ocasião, também haverá entrega de insígnias aos inspetores.

A serviço do órgão há mais de 22 anos, Edinete é graduada em Língua Portuguesa, Pedagogia e Segurança Pública, com especialização em trânsito, gestão e segurança pública.

Dentro da instituição, a Inspetora exerceu importantes deveres e esteve à frente de diversos setores. Foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho sobre drogas. Também atuou no Conselho da Mulher e do Idoso, na Coordenadoria de Equipe Operacional e gerência adjunta de Segurança Patrimonial.

Além disso, Edinete também comandou uma das ações mais significativas do órgão: o projeto de prevenção primária da Guarda Mirim de Cachoeiro, o qual, por suas atividades, teve êxito na retirada de jovens de ambientes hostis.

Atualmente, a inspetora está coordenando a parte da GCM junto ao Ciodes-Sul e o setor de recursos humanos da Guarda Civil.

“O momento atual é de valorização da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro. E a representatividade no que diz respeito à mulher tem um peso na vida de cada uma de nós. Quando vemos uma mulher fazendo parte da segurança pública, assumindo o comando, fazendo o que muitos achavam que só era para homens, a gente consegue ser espelho para outras mulheres”, comenta.

Na ocasião da solenidade, também será empossado o Inspetor Marcelo de Mello Oliveira, que assumirá o cargo de superintendente adjunto. O profissional também tem 22 anos de serviço e é formado em gestão de Recursos Humanos e Segurança Pública.

Dentro da instituição, o inspetor atuou como instrutor de trânsito e coordenador do projeto de prevenção da Rope. Atualmente, ele está no Conselho Municipal de Segurança e na Equipe Operacional.

“Nossa Guarda Municipal tem feito um trabalho exemplar na contribuição da segurança, tem a confiança dos munícipes e, agora passa a ter novo comando, sendo pela primeira vez de uma mulher. Isso é muito representativo numa gestão que sempre valorizou a liderança feminina. Desejo sucesso à Edinete, ao Marcelo e toda corporação”, destacou o prefeito Victor Coelho.

