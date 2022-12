Parte do teto do supermercado Open, em Cachoeiro, desaba com temporal

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 2635

Parte do teto do supermercado Open Atacado e Varejo, empreendimento do Grupo Perim, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, desabou por conta das fortes chuvas e do vendaval que ocorreram no início da noite desta segunda-feira (12).

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Carlos Miranda, o atacarejo já não tinha mais clientes ou colaboradores dentro do estabelecimento no momento do rompimento da estrutura, portanto, não há feridos. “Como o supermercado estava fechado, o proprietário preferiu que fizéssemos vistoria somente amanhã (terça)”, informou.

Matéria em atualização

