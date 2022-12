Opções de processos que podem ser abertos pela internet são ampliadas

Por Redação - Redação 11

A Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente (Semurb) de Cachoeiro está com uma novidade que vai facilitar o acesso de pessoas físicas e jurídicas a processos relacionados à pasta, no formato digital.

Agora, os cidadãos podem abrir diversos requerimentos de serviços cujos assuntos não estejam especificados na página de processos. Além disso, também é possível enviar, digitalmente, toda a documentação necessária.

Entre as solicitações que podem ser abertas estão: prorrogação de alvará de construção; certidão detalhada; desmembramento e unificação de lote; transferência de titularidade de projeto; anuência para retificação de medidas lineares; certidão de uso e ocupação do solo; cartão para isenção de vaga de estacionamento; dentre outros.

Para isso, basta acessar o portal de processos da Prefeitura de Cachoeiro (processos.cachoeiro.es.gov.br/portal) e pesquisar, no campo de busca, pela opção “Diversos Semurb (Digital)”. Antes, é necessário efetuar um breve cadastro.

Uma vez determinado o processo a ser aberto, o requerente deverá preencher os campos obrigatórios, explicando, com clareza, o assunto da sua solicitação. Logo após, é necessário anexar arquivos em formato PDF dos documentos requeridos, na área “documentação adicional”.

Após ser salvo, o processo será automaticamente aberto, com a verificação de incidência de taxas para o tipo de solicitação requerida e, em seguida, irá para o trâmite previsto para seu tipo específico.

De acordo com a Semurb, o requerente receberá um e-mail informando sobre atualizações na tramitação e ainda poderá acessar a plataforma para acompanhar a evolução das próximas etapas.

Ainda segundo a pasta, a ferramenta tem o objetivo de agilizar o trato processual, visto que o solicitante pode realizar o protocolo automático, de acordo com sua necessidade, já que o sistema funciona 24 horas, durante os sete dias da semana.

“Nosso objetivo é nos aproximar dos solicitantes, com o intuito de facilitar suas petições, objetivando atender com mais facilidade e celeridade os requerimentos da população. Com essa medida, as solicitações poderão ser feitas via internet, sem que as pessoas precisem de agendamento ou terem que se deslocar até a sede da secretaria”, esclarece o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória.

A iniciativa é uma parceria entre a Semurb, a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) e a Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação.

Setor de protocolos continua

Mesmo com a digitalização dos processos, a Semurb informa que o setor de protocolos da pasta continuará atendendo os solicitantes que não tenham acesso à internet ou que apresentem dificuldades relacionadas ao uso de dispositivos eletrônicos.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, o cidadão poderá ligar para o telefone 3511-4271, de 8h às 18h.

