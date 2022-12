Novo comando da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro é empossado

Por Redação - Redação 0

Na tarde desta sexta-feira (16), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deu posse ao novo comando da Guarda Civil Municipal (GCM), durante solenidade realizada no auditório da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI), em Morro Grande.

A serviço do órgão há mais de 22 anos, Edinete Mendes assumiu a função de superintendente da GCM, que terá, pela primeira vez, uma mulher no comando.

“Daremos continuidade ao trabalho que vem sendo realizado na gestão da Guarda Civil Municipal. Nossa missão principal é estar à disposição da comunidade, ouvindo seus anseios e atendê-los da melhor forma possível”, afirmou a superintendente.

Na ocasião da solenidade, também foi empossado o Inspetor Marcelo de Mello Oliveira, que assumiu o cargo de superintendente adjunto. O profissional também tem 22 anos de serviço e é formado em gestão de Recursos Humanos e Segurança Pública.

“Parabenizo nossos superintendentes Edinete e Marcelo, na certeza que farão um excelente trabalho na condução das atividades da Guarda Civil Municipal, sempre na missão de atender às demandas da população, com profissionalismo e serenidade no cumprimento do dever”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Francisco Daróz.

“Quero desejar sucesso aos superintendentes empossados nesta tarde, para que exerçam, no comando da GCM, o excelente trabalho que já realizam no órgão. Contem conosco no fortalecimento da Guarda Municipal, que, com certeza, estará em excelentes mãos”, externou o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Durante a cerimônia, também ocorreu a entrega das insígnias dos inspetores da GCM. Foram condecorados: Edinete Mendes, Marcelo Brum, Fabiano de Assis, Marcelo Oliveira, Claudson Mendes e Alexandre Rodrigues.

Plano de carreiras

Sancionada no ano de 2019, a Lei Municipal Nº 7.791 estabeleceu a hierarquia da GCM, que foi dividida em “Classe de Coordenação e Execução”, abrangendo os níveis hierárquicos de “Guarda Civil Municipal” e “Guarda Civil Municipal de Classe Distinta”; e “Classe de Comando e Supervisão”, que inclui os níveis “Guarda Civil Municipal Subinspetor” e “Guarda Civil Municipal Inspetor”.

Também foram criados os cargos de “Superintendente” e “Superintendente Adjunto da Guarda Civil Municipal”, postos de comando de livre nomeação por parte do Poder Executivo, ocupados por agentes que atingirem o último nível hierárquico.

