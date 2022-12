VÍDEO | Motorista morre após carreta tombar na BR-262 em Ibatiba

As informações e dinâmica do acidente ainda não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Um motorista morreu no último domingo (25), após a carreta que conduzia tombar na BR-262, na altura do município de Ibatiba. O acidente ocorreu pela manhã e o trânsito não precisou ser interrompido na via.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle do veículo em uma curva, e tombou caindo em uma ribanceira às margens da rodovia. A carga ficou espalhada fora da pista.

