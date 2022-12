Motociclista morre após colidir com caminhão em rodovia de Mimoso

O condutor do caminhão envolvido no acidente foi encaminhado até a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo

Um motociclista de 47 anos morreu na madrugada do último domingo (18), após colidir com um caminhão na Rodovia ES 297, que liga os municípios de Apiacá e Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima seguia em uma moto Bros, de cor vermelha, no sentido BR-101 Sul x Mimoso do Sul, e teria tentado ultrapassar um caminhão e colidiu na dianteira esquerda de outro caminhão, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto da batida, o pneu da moto estourou. O motociclista morreu no local no acidente. Os condutores dos dois caminhões pararam e prestaram socorro para a vítima e aguardaram a chegada da Polícia Militar.

O condutor do caminhão envolvido no acidente foi encaminhado até a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi ouvido e liberado.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

