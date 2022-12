Motivação e reconhecimento: agência de Cachoeiro paga 14º salário

Por Redação - Redação 0

Com a ideia de agradecer pelas conquistas de 2022 e manter a equipe motivada para o próximo ano, a Agência Conteúdo decidiu pagar para seus 17 colaboradores o 14º salário. Um reconhecimento pelo esforço de cada um e pelos trabalhos prestados para a empresa ao longo do ano.

Continua depois da publicidade

Segundo o diretor da Agência Conteúdo, de Cachoeiro, Gustavo Coelho, o 14º foi a repetição do 13º salário pago aos colaboradores, e é um agradecimento da empresa pelos serviços prestados.

“O mercado está mudando a cada dia, com novos jeitos de fazer negócios e trabalho. A pandemia nos fez mudar: passamos por momentos difíceis e nesse período tivemos uma equipe muito unida. Em 2022, superamos a pior parte da pandemia e recebemos novos colaboradores, novos contratos e tivemos novas conquistas”, explica.

Gustavo conta que a ideia foi contada aos colaboradores no início de 2022. “Dissemos logo no início do ano que se a agência crescesse, todo mundo iria crescer junto. Então, para celebrar esse ano de conquistas resolvemos presentear toda nossa equipe com esse reconhecimento”, continua.

Para 2023, Gustavo reforça a ideia da busca constante por novos conhecimentos e o trabalho em equipe dos colaboradores. “Essa é uma forma de manter a equipe motivada e engajada em busca de resultados, tanto para a agência quanto para nossos clientes. Vendemos para nossos clientes que o mercado precisa se reinventar e buscamos formas de também colocar em prática”, completa.

