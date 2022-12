Mimoso do Sul foi uma das cidades onde mais choveu no Espírito Santo

E há mais chuva pela frente. Ainda nesta terça, as condições para chuva persistem sobre todas as regiões, exceto no Norte do Espírito Santo

Cidades de Norte a Sul do Espírito Santo contabilizam os prejuízos deixados pelas precipitações. Mimoso do Sul, Nova Venécia e Vila Pavão foram as cidades com maior acumulado de chuva, registrando entre 90 e 130 milímetros na segunda-feira (19). Os dados são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão coordenador do Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres, divulgados nesta terça-feira (21).

No restante do Estado, a média ficou entre 30 e 60 milímetros. Nesta terça, segundo o boletim, o total diário de chuva observado estava entre 1 e 5 milímetros no Centro e Sul do Estado, com totais máximos isolados de até 10 milímetros.

E há mais chuva pela frente. Ainda nesta terça, as condições para chuva persistem sobre todas as regiões, exceto no Norte, e não se descarta a ocorrência de chuva moderada a forte e acumulados expressivos em alguns trechos da Região Sul, com destaque para o Caparaó.

Na quarta-feira (21), há chance de mais chuva forte. “Não se descarta a ocorrência de chuva forte e grandes acumulados em alguns trechos. A temperatura diurna tende a diminuir na maior parte do Estado”, completa o boletim.

