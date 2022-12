Menina baleada em escola de Aracruz tem melhora e sai da intubação

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 58

Depois de quase uma semana internada em estado grave, o estado de saúde da adolescente Thais Pessoti da Silva, de 14 anos, evoluiu para estável e a menina foi extubada. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Nossa Senhora da Glória “Infantil de Vitória” (HINSG). A menina foi uma das vítimas do ataque às escolas de Aracruz, ocorridos na última sexta-feira (25).

O menino de 11 anos, que também está internado no Infantil de Vitória, também está estável no setor de semi-intensiva. Desde a quarta-feira (30), ele está sendo encorajado a fazer pequenas caminhadas. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e foram emitidas na manhã desta quinta-feira (1°).

No Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN), na Serra, uma professora de 51 anos está na enfermaria, com estado de saúde estável. Outra docente, de 37 anos, segue intubada na UTI, em grave estado geral. No Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória, uma professora segue estável, com previsão de cirurgia em fratura para os próximos dias.

