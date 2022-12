Mega Feirão BRK: últimos dias para negociar com condições especiais

Por Redação - Redação 0

Termina neste sábado, 31 de dezembro, o Mega Feirão BRK, uma oportunidade para os clientes da concessionária de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim negociarem débitos com condições especiais. A campanha oferece descontos nos valores de encargos, entrada facilitada e prazos maiores para o pagamento.

A negociação está disponível em diferentes canais. Pela agência virtual da concessionária – a Minha BRK (minhabrk.com.br) -, os clientes têm a possibilidade de realizar o parcelamento dos débitos, em até 12 vezes, e com desconto de 8%.

Pela plataforma PicPay, além do parcelamento dos débitos, há o cashback de 5% no pagamento das faturas de água e esgoto, possibilitando que o cliente utilize o dinheiro de volta recebido no pagamento de outras faturas ou em outras utilidades do aplicativo.

Para os clientes que optarem por realizar a negociação de forma presencial na Loja de Atendimento da concessionária, na Ilha da Luz, o prazo encerra nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro. A loja funciona das 8h às 16h, disponibilizando também, durante o Mega Feirão, condições facilitadas de pagamento como PIX pelo site da BRK, pagamento via internet banking e débito automático.

“O Mega Feirão está alinhado com o compromisso da BRK em facilitar a vida do cliente, sendo uma oportunidade para negociar débitos e quitar faturas de água e esgoto”, reforça o gerente comercial da empresa em Cachoeiro, Roberland Fabre de Mello.

Para mais informações sobre a BRK, o cliente pode entrar em contato pelo WhatsApp no número (11) 9 9988-0001, em horário comercial, pelo telefone 0800 771 0001 (disponível 24 horas) e pela página do Facebook, em horário comercial.

