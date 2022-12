Mais votados sinalizam expectativas de participação no governo

Helder Salomão acelera com o governo federal, mas Sérgio Meneguelli vai devagar com o governo estadual

Sérgio Meneguelli (Republicanos) e Helder Salomão (PT), os deputados mais votados pelos capixabas para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e para a Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, mostraram expectativas diferentes em relação ao Poder Executivo estadual e federal no início do mandato. Eles foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) nesta segunda-feira (19).

Cada um no seu quadrado, com suas respostas eles deram o termômetro de como vão se comportar em relação aos governos: Helder com o federal e Sérgio com o estadual. Embalado por sua votação (120.337) e feliz pela eleição do presidente Lula, Helder Salomão está integrado ao processo de transição e acredita que é chegada a hora de trabalhar para que nomes do Espírito Santo sejam lembrados para compor o governo do petista.

“A expectativa é de muitas dificuldades no início do governo, nós encontramos um caos”, afirmou, em relação à situação do Governo Federal que a equipe de transição de Lula teria encontrado. “Mas nós vamos trabalhar imediatamente pelo retorno dos programas sociais, o que também vai trazer mais recursos para o Espírito Santo”, afirmou.

Já Sérgio Meneguelli mostrou-se cauteloso e disse que preferiu mergulhar por um período, apesar da popularidade que lhe garantiu 138.523 votos. “Hoje é o primeiro contato que tenho com o meio político desde a eleição”, afirmou. Ele disse que a expectativa é de fazer um bom mandato para contribuir com melhorias para a população do Espírito Santo.

Questionado se fez indicações ao governador Renato Casagrande para a composição de seu governo, ele negou. “É o governador que vai montar sua equipe”, disse, confessando, no entanto, que não vê problemas em opinar, caso convidado pelo governador a fazê-lo.

Sobre o relacionamento com o governador, Meneguelli não mostrou empolgação parecida com o colega petista e passou a palavra para Casagrande. “Eu sou aberto ao diálogo e a relação com o governo vai depender do governador”, disse.

“Mas não é toma lá, dá cá, nada disso. Se é para eu participar de um projeto, tem que ser bom pros capixabas, pro governo e pro meu mandato”, completou. Após receber seu diploma do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Meneguelli, campeão de votos para a Ales, partiu sem fazer alarde. Já Salomão, líder da disputa pela Câmara Federal, permaneceu até o fim da cerimônia de diplomação dos eleitos em 2022.

