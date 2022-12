Lerigol de volta ao ES? Chuva baixa a temperatura às vésperas do Natal

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 0

Os poucos dias de sol devem dar lugar a mais chuva e mudança na temperatura. Entre os dias 16 e 22 de dezembro, há risco alto de precipitações intensas em todo Estado, segundo o boletim elaborado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec) divulgado nesta sexta-feira (16). E, com as águas, a temperatura promete baixar e dar um jeitinho de inverno na chegada do verão.

Para dar uma ideia de como as medições dos termômetros devem despencar nos próximos dias, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, a máxima do sábado (17) será de 26 graus, temperatura normal para a época do ano, em que já dá para sentir um calorzinho. Na segunda-feira (19), tudo muda e a marcação não deve passar dos 17 graus, com mínima de 13 graus. Os dados estão no site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Cachoeiro de Itapemirim, considerada uma das cidades mais quentes do Espírito Santo, no sábado a máxima chega aos 31 graus. Na terça, no entanto, a chuva faz cair a temperatura e os casacos terão de sair dos armários para dar conta dos 20 graus de máxima. Na madrugada, ressurge o “prepare o cobertor”, pois está prevista mínima de 16 graus na data.

Se o frio fora de época traz uma certa surpresa, a chuva, que já é esperada para essa época do ano, pode causar problemas entre os dias 16 e 22 de dezembro. “A previsão probabilística de chuva para os próximos 7 dias tem apresentado algumas diferenças entre os modelos numéricos de tempo. De acordo com o cenário mais provável, há um indicativo para acumulados de precipitação da ordem de 200-400 mm em trechos do Espírito Santo, incluindo a maior parte da bacia do rio Doce. O cenário “pessimista” sugere acumulados ainda maiores em pontos isolados”, aponta o relatório do Cepdec.

Há ainda uma preocupação com os rios que cortam o Estado. Um mapa elaborado pelo Cepdec aponta que, no mesmo período, ocorrerá muita chuva em partes de Minas Gerais, onde ficam as nascentes de alguns rios que cortam o Espírito Santo. Na prática, chovendo lá, a chuva vem para território capixaba. E, em uma semana, a previsão é de acumulado entre 200 milímetros e 600 milímetros

