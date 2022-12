Jovem é preso por tráfico de drogas em Mimoso do Sul

Por Redação - Redação 0

Um jovem de 20 anos foi preso, nesta terça-feira (27), pelo crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu no distrito de Ponte de Itabapoana, no município de Mimoso do Sul.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma equipe foi até o distrito para cumprimento de um mandado de prisão, após informações fornecidas pelo Fórum do município.

Os policiais então se deslocaram até a residência do jovem. Ao chegar no endereço, um cerco foi feito do lado de fora da casa. Os militares então, chamaram pelo nome do suspeito, que ao perceber a presença dos militares, tentou fugir pelos fundos.

Entretanto, dois soldados que estavam no quintal deram ordem de parada e mandaram que ele retornasse e se rendesse. O jovem então se entregou.

Ele foi preso, levado para a Delegacia de Mimoso do Sul e, em seguida, transferido para Cachoeiro de Itapemirim.

