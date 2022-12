Jovem é preso por matar homem durante comemoração de jogo no ES

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por desavenças sobre o tráfico de drogas

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, prendeu, na manhã dessa terça-feira (27), um jovem de 19 anos, suspeito de ter executado um homem, no dia 23 de outubro, no Centro do município. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por desavenças sobre o tráfico de drogas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As equipes da DHPP de Linhares realizaram diligências no bairro Araçá para dar cumprimento ao mandado de prisão. No local, avistaram o investigado na rua e realizaram a prisão. O suspeito teria executado a tiros Thiago Fontana Costa de Almeida, de 27 anos, próximo a um estabelecimento comercial durante as comemorações da vitória de um time de futebol.

A vítima foi atingida por dois tiros no abdômen e um no ombro. Tiago foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo o delegado titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, alguns sistemas de câmeras da região foram cruciais para resolução do caso. “As imagens mostram o suspeito no meio da comemoração, indo em direção da vítima, efetuando os disparos e fugindo logo em seguida, usando uma camisa do Flamengo”, disse.

Continua depois da publicidade

O delegado relatou que o jovem negou a participação no crime durante o interrogatório, mas que “existem provas cabais contra ele no inquérito policial”. Lucindo informou ainda que os levantamentos da Polícia apontam que o crime teria sido motivado por desavenças sobre o tráfico de drogas.

O suspeito já havia sido internado para cumprimento de medida socioeducativa, quando ainda era adolescente, pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio. Após procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.