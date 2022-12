Jovem é presa recebendo dinheiro falso pelos Correios em Cachoeiro

Ela foi presa enquanto recebia em sua residência, no bairro Gilson Carone, uma encomenda com notas falsas

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (29), uma jovem de 24 anos, enquanto ela recebia em sua residência, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, uma encomenda com dinheiro falso.

A ação teve início após a Área de Segurança dos Correios informar à PF que havia um embrulho suspeito, com indicativos de material irregular. Os policiais então acompanharam o momento da entrega e, procederam com a prisão, após a constatação de que no interior do pacote havia R$ 2 mil em cédulas falsas, em notas de R$ 100.

Ao ser questionada sobre a encomenda, a suspeita nada disse. Ela então foi levada para a Delegacia da Polícia Federal para formalização do auto de prisão em flagrante e conduzida para o Centro de Detenção Temporária da cidade, onde ficará à disposição da Justiça.

Moeda Falsa

A presa responderá pelo crime de Moeda Falsa previsto no artigo 289, §1º, do Código Penal, cuja pena varia de três a 12 anos de reclusão.

Segundo a PF, delitos dessa natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela Lei, especialmente porque atentam contra a fé pública. Agora as investigações prosseguem buscando mais provas, bem como determinar o envolvimento de mais pessoas na confecção criminosa das cédulas.

A parceria com os Correios

A Polícia Federal trabalha em parceria permanente com a Área de Segurança dos Correios e está atenta ao uso ilegal de seus serviços para o cometimento de crimes.

