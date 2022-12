Jovem é presa apontada como líder do tráfico de drogas no ES

A jovem já tem passagem na polícia por homicídio e é apontada com líder do tráfico de drogas

A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu, nessa sexta-feira (30), uma jovem de 23 anos apontada como líder do tráfico de drogas, durante operação policial realizada no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha. Foram apreendidas ainda, três armas, munições e drogas.

A ação foi realizada após o recebimento de várias denúncias informando que um suspeito estava no bairro Balneário Ponta da Fruta, em posse de armas de fogo e efetuando disparos em via pública, com o intuito de intimidar os moradores.

No local, a equipe avistou dois homens em atitude suspeita, um na frente de um bar e outro sentado na frente de uma residência manuseando uma arma. Ao perceber a presença policial, a dupla fugiu. Um tomou destino em direção a uma área de mata, não sendo possível alcançá-lo. O outro, que estava armado, correu em sentido contrário, pulando vários muros de residências, sendo uma delas a do denunciado, mas não foi localizado.

“Chamamos pelos moradores de uma dessas residências que o suspeito armado pulou o muro e fomos atendidos por um homem que franqueou a entrada da equipe. Ao ser indagado se ele teria em seu poder ou se estaria guardando algum ilícito para traficantes da região, ele respondeu negativamente e nada foi encontrado no quintal ou na residência”, explicou o delegado-adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, Christian Waichert.

Ao retornar, a equipe avistou uma mulher saindo do interior da residência ao lado, no mesmo local onde os suspeitos foram vistos inicialmente. “Conversamos com a mulher e ela nos disse que não morava na residência e foi ali à procura do namorado dela, mas ele não estava em casa. Diante da suspeita que o rapaz armado poderia estar nesta casa, foi realizado buscas, sendo possível observar em cima de um colchão no chão vários pinos de cor preta que comumente são utilizados para acondicionar cocaína”, disse Christian Waichert.

Diante da situação flagrancial, a equipe então entrou na casa e, além dos pinos de cocaína, em um dos quartos, foi encontrado crack e uma mochila com armas de fogo, pistolas, carregadores de pistola e várias munições. “Na casa, também foram encontrados objetos e documentos pessoais da mulher, dando indícios de que ela também residia na casa. Por esse motivo, ela foi presa em flagrante delito”, acrescentou o delegado.

A suspeita foi conduzida à nova sede da DHPP Vila Velha para os procedimentos de praxe. “A jovem já tem passagem na polícia por homicídio e é apontada com líder do tráfico de drogas da região”, informou Waichert.

A detida foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

