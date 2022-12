Igreja realiza casamento comunitário com 19 casais em Cachoeiro

Por Redação - Redação 70

Depois de três anos juntos, sendo dois deles morando debaixo do mesmo teto, João Victor Abreu Gonçalves, de 23 anos, e Marcela Silva Buzatto, de 22, decidiram que era a hora de oficializar a união. Eles são um dos 19 casais que vão participar do casamento comunitário que será realizado no próximo sábado (17), na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim.

João Victor contou que ele e a noiva já estavam pensando em casar oficialmente na igreja, principalmente, após a chegada do primeiro filho do casal, hoje com quatro meses.

“Queríamos casar para estar na bênção de Deus. Já estávamos juntando dinheiro para casar no ano que vem, mas Deus nos deu essa oportunidade única. É como se já fosse da vontade dele, porque na mesma semana que eu e minha noiva conversamos sobre isso, abriu a inscrição do casamento na Paróquia”, afirmou.

Padre Evaldo Ferreira, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, contou que é a primeira vez que a igreja realiza um casamento comunitário. Disse ainda que a procura foi tão grande, que a cerimônia acontecerá em dois horários: 10h da manhã casam oito casais e, às 17h, serão onze casais que sobem ao altar.

“São pessoas da comunidade que já viviam juntos há alguns anos e, depois de um trabalho da Pastoral Familiar, de visitas, decidiram celebrar o sacramento do matrimônio”, explicou.

Os casais são moradores dos bairros São Lucas, Boa Esperança, Jardim Itapemirim, Caiçara, Monte Cristo, Agostinho Simonato e Jardim América.

Já coordenadora da Pastoral da Família da Paróquia Nossa Senhora das Graças, Alessandra Bertoloso Monteiro, contou que os noivos não terão nenhum custo com a cerimônia, visto que a decoração da igreja, música, bem-casado e cartório foram conseguidos por meio de doação. “Estamos agora tentando conseguir o bolo e o refrigerante para a festa ficar completa”, afirmou.

O projeto do casamento comunitário também teve apoio de Ana Cláudia e José Olavo Macedo.

