Idoso morre após cair de laje no distrito de Celina, em Alegre

Um idoso morreu depois cair da laje de sua casa, no distrito de Celina, em Alegre. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi identificada como Jorge Braz da Silva, de 61 anos.

O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (7), por volta das 21h45. Após serem acionados, policiais do 3º Batalhão se deslocaram até distrito, onde encontraram o homem já sem vida.

No local, os militares fizeram contato com a esposa da vítima, que informou que seu marido havia acabado de chegar de uma pescaria, quando subiu a escada para laje de casa. Foi quando ela já ouviu o barulho da queda. O idoso acabou caindo do outro lado do muro.

Um policial militar e sua esposa, que é técnica em enfermagem, e residem próximo ao imóvel, foram os primeiros a chegarem no local, iniciando os primeiros socorros. De acordo com as testemunhas, a vítima estava em local aberto, com chuva torrencial e terreno irregular, apresentando grande sangramento pelo nariz e batimentos cardíacos fracos.

Jorge sofreu uma parada cardíaca. O casal ainda tentou ajudar, fazendo massagem cardíaca até a chegada da ambulância. Os socorristas então assumiram o atendimento em seguida, entretanto, ele acabou falecendo no local.

