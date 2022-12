Homem trans atira em ex-namorada e amiga em Piúma, uma delas morreu

Por Redação - Redação 0

Duas mulheres foram baleadas no final da tarde deste domingo (18), dentro de um bar no bairro Céu Azul, em Piúma. A motogirl Tatiane Coutinho Scherrer, de 28 anos, foi atingida por um tiro no pescoço e a amiga dela, de 32 anos, levou um tiro na cabeça. Tatiane morreu no local e a outra mulher foi socorrida pelo Samu e encaminhada a um hospital do município e posteriormente foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Segundo informações de testemunhas, o crime teria sido cometido por um homem trans, ex-companheiro da mulher de 32 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

As amigas estavam no bar assistindo o jogo entre Argentina e França e, ao final do jogo, resolveram acompanhar um torneio de sinuca que ocorria no estabelecimento, foi quando o ex-namorado de uma das vítimas, que já havia feito ameaças caso ela não reatasse o relacionamento, passou e a viu no local. Com medo, ela avisou as amigas que iria embora, mas ao se preparar para sair do local, foi surpreendida com o suspeito que chegou de moto, com arma na mão e já atirando.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que é conhecido na região por envolvimento com tráfico de drogas, teria se evadido logo após o crime, em uma motocicleta. Buscas foram realizadas por toda a região, mas ele não foi localizado no momento do fato.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo de Tatiane para o Serviço Médico Legal – SML, de Cachoeiro de Itapemirim, onde será necropsiado e liberado para sepultamento.

** Com informações e fotos de Luciana Máximo – Espírito Santo Notícias

