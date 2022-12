Homem foge mas acaba preso horas depois de matar ex-companheira no ES

O suspeito não aceitava a separação e por vezes pediu para voltar com a ex, que não aceitou

Por Redação - Redação 702

Policiais civis e militares prenderam um homem, de 52 anos, investigado por horas antes, matar a facadas sua ex-companheira, Rita de Cássia Moreira de 46 anos. O crime aconteceu na manhã desse sábado (10), por volta das 07h no bairro Jundiá, em Pinheiros.

“Logo após tomarmos conhecimento do crime e que o ex-companheiro da vítima era o autor, iniciamos as diligências onde tivemos êxito em localizar e prender o suspeito que, de imediato, confessou a autoria do crime. Ele afirmou que não aceitava a separação e, por vezes pediu, para que a mulher voltasse para ele. Como ela não aceitava, então, decidiu matá-la. O casal estava separado há quase três meses e viveram juntos por quatro anos”, afirmou o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros.

Após o crime, o homem foi visto por populares pegando carona na ES-313, que liga Pinheiros a Sayonara. Em diligências, os policiais seguiram para a rodovia e conseguiram abordá-lo e prendê-lo nas imediações da localidade de Itauninhas, já no município de São Mateus.

“Em entrevista aos policiais, o suspeito confessou o crime dizendo que passou a noite toda pensando em matar a ex-companheira e, pela manhã, ele foi para a frente da casa de uma família na qual Rita de Cássia trabalhava como doméstica, no bairro Jundiá, e lá aguardou a chegada dela. Quando a vítima se preparava para abrir o portão, ele a surpreendeu e desferiu dois golpes de faca, um no pescoço e outro no lado esquerdo do peito, deixando-a cravada. Após isso, ele fugiu”, disse o delegado.

No local do crime, os policiais encontraram a mulher já morta e segurando a faca em uma das mãos. Segundo testemunhas, ela mesma conseguiu tirar o objeto que estava cravado em seu peito, morrendo logo em seguida.

Segundo o delegado, o suspeito já possui histórico de violência contra mulher. “Inclusive, foi acusado de ter assassinado uma companheira em 2014, por asfixia, sendo preso em 2015 na cidade de Posto da Mata, no Estado da Bahia. Ele foi condenado e já estava em liberdade há mais de quatro anos”, relatou Eduardo Mota.

O homem foi encaminhado para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado pelo crime de feminicídio e encaminhado ao presídio onde ficará à disposição da Justiça.

