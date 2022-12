Homem é preso suspeito de abusar da própria filha de 11 anos no ES

As investigações apontam que os abusos começaram em setembro

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

A equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) prendeu um homem de 39 anos, em Linhares, nessa quarta-feira (14). Ele é suspeito de ser autor de um estupro de vulnerável cometido contra a própria filha de 11 anos. As investigações apontam que os abusos começaram em setembro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As investigações tiveram início nessa terça-feira (13), após a mãe procurar a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). “Ela relatou que percebeu um comportamento diferente da filha e, quando conversou com a criança, ouviu os relatos de abusos sexuais praticados pelo pai e imediatamente procurou a Delegacia. A mãe disse que a criança informou que ocorreram mais de dez abusos e que o pai aproveitava quando ela não estava em casa”, contou a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), delegada Silvana Soeiro de Castro.

Após o depoimento, a equipe iniciou rapidamente as investigações, coletou provas e representou pela prisão do suspeito, que foi decretada pela Justiça. Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem confessou os abusos sexuais. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.