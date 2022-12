Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Mimoso do Sul

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 52

Durante patrulhamento tático no município de Mimoso do Sul, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi informada, através de uma denúncia, que nas casinhas populares do bairro Antiga Exposição, havia um homem vendendo drogas.

Segundo o denunciante, o suspeito é cunhado do líder de uma facção criminosa responsável pelo controle do tráfico em diversos bairros da cidade e, que ele ainda estava utilizando uma residência na esquina da rua, como ponto de estocagem das drogas.

Diante das denúncias, os policiais se deslocaram até o endereço informado. Chegando no local, o homem foi avistado, em pé na calçada. Ao perceber a aproximação dos militares, ele fugiu entrando rapidamente no imóvel.

Um cerco foi realizado, onde foi possível visualizar através da janela do quarto – que estava aberta – o suspeito arremessando uma embalagem plástica através de um buraco no telhado. A polícia então entrou na residência e encontrou a embrulho, que continha 128 pedras de crack, embaladas para venda. O homem que tem 25 anos, foi abordado e, com ele, encontrados R$ 230 em dinheiro.

Os policiais ainda fizeram contato com a proprietária do imóvel, que foi ao endereço e afirmou não ter participação nas atividades ilícitas praticadas pelo morador, que é seu genro. Foram então realizadas buscas no interior do imóvel, com a presença da dona da casa, sendo arrecadado no chão do quarto, um papelote de cocaína.

Ao ser questionado sobre os materiais, o homem afirmou ser o responsável pelas drogas, dizendo ainda, que cada unidade de crack é comercializada por ele por R$ 10 e, a unidade de cocaína, por R$ 50. Sendo assim, ele foi conduzido ao DPJ de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentado juntamente com o material arrecadado.

