Homem é morto a tiros em Anchieta; outros dois foram baleados

Um homem de 33 anos, que segundo a Polícia Militar tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região de Maembá, em Anchieta, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (5). O crime ocorreu próximo ao campo de futebol do bairro. Outros dois homens, de 25 e 18 anos, foram baleados.

De acordo com a PM, Carlos André Ribeiro Coutinho, o ‘esquilo’, era apontado como o chefe do tráfico de drogas do bairro Maembá. Ele conversava com os dois amigos, que segundo a polícia também têm envolvimento com o crime, quando dois homens armados chegaram atirando.

Carlos André teve morte instantânea. Os outros dois homens, mesmo feridos, conseguiram correr e foram levados por populares até o pronto-socorro do município. Devido a gravidade dos ferimentos, os policiais não conseguiram saber o detalhamento do crime.

Suspeitos

Os dois homens apontados como autores do crime foram identificados, segundo a PM. Informações iniciais apontam que um deles seria ex-parceiro de crime de Carlos André e que, após um desentendimento, passaram a disputar a liderança do tráfico na região. A Polícia Civil investiga o caso.

Informações ou denúncias que ajudem o trabalho das forças de segurança do Estado na identificação de criminosos ou na resolução de crimes como esse podem ser repassadas por meio do 181. Não é preciso se identificar.

